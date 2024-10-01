Cloudflare 使 NCR 能夠打擊手段高明的支付詐騙並保護多個產業的客戶

NCR 擁有悠久的創新歷史，100 多年來一直是零售系統的領頭羊。從最早的收銀機到今天的感應式結帳，NCR 是零售、旅遊服務業、支付和銀行軟體領域的全球領導者。以客戶為先的理念和堅實的資訊安全基礎幫助 NCR 贏得了客戶及其消費者的信任。

杜絕支付詐騙

無論您是購買完美的羽絨服，從您最喜歡的餐館取外送，還是在 ATM 上購買加密貨幣，NCR 都可能在您的數位互動背後默默支持您。

「在 NCR，我們的使命是將日常交易轉化為有意義的客戶關係，」NCR 零售與支付資安長 Alok Kumar 說。

但隨著新冠病毒大流行加速銀行、零售和餐飲等產業的數位轉型，網路詐騙也隨之而來。隨著網路攻擊威脅的增加，NCR 繼續推進其數位保護，否則可能會削弱客戶的信心並導致每個人付出更高的代價。

保護數位體驗

NCR 依靠一系列 Cloudflare 解決方案來保護其零售、旅遊服務業、支付和銀行客戶免受線上詐騙和業務中斷影響，同時提供更好的消費者體驗。借助 Cloudflare，NCR 可以幫助防範暴力攻擊、惡意機器人和 DDoS 攻擊。

「Cloudflare 吸引力十足，因為它可提供相當全面的攻擊控制，但它是在雲端中實現。」NCR 的資安長 Bob Varnadoe 說，「網路安全小組不負責管理基礎結構，因此他們能夠專注於價值更高的網路安全工作。」

Cloudflare 機器人管理服務使 NCR 能夠大規模偵測並封鎖惡意機器人，幫助保護客戶免受自動攻擊並降低支付卡公司的詐騙退款。「當我們部署 Cloudflare 時，我們能夠防止 80% 到 90% 的暴力密碼破解嘗試，並且此功能為開箱即用型。」

藉由 SaaS 適用的 Cloudflare SSL，NCR 可以為其銀行、零售、支付和旅遊服務業客戶提供品牌訪客體驗，同時擴大網路安全和效能優勢。Cloudflare Web Application Firewall 為 NCR 的客戶提供保護，使其免受不斷擴大的攻擊面影響，包括進階惡意軟體、零時差安全漏洞和不斷增加的 API 攻擊風險。

Cloudflare 協助 NCR 增強軟體供應鏈網路安全，它是一個急劇增長的風險。Cloudflare Page Shield 使 NCR 的 IT 小組可以查看在應用程式上執行的第三方指令碼和程式庫，以深入了解惡意行為並保護客戶互動免受依賴入侵協力廠商軟體的攻擊。

「駭客總是試圖繞過保護措施，而 Cloudflare 不斷加強保護措施，」Kumar 說。

增加服務收入

NCR 的產品中內建了基礎網路安全防禦措施。面臨信用卡翻轉、認證填充或其他暴力攻擊風險最高的客戶可以加入提供持續保護的優質安全服務。

經常被忽視的信用卡翻轉攻擊是一種代價高昂的攻擊。在這個詐騙中，犯罪分子會建立可能的信用卡和簽帳金融卡號碼及安全碼，並針對合法網站測試這些假號碼。當駭客得到一個有效的號碼時，他們會在暗網上把它賣給出價最高的人。反覆嘗試會增加 NCR 從支付卡片的發卡機構處收取的罰金。

「如果客戶受到影響，我們會免費提供初始暴力保護幾週，」Kumar 說。「在看到更多洞見後，客戶可以選擇是否繼續使用該項優質服務。」

該項服務利用 Cloudflare 機器人管理服務以及 Cloudflare Workers 和 Page Rules 來執行可阻止信用卡翻轉攻擊的無伺服器程式碼。Workers 可以部署具有卓越效能、可靠性和規模的服務工作者，而 Page Rules 會在偵測到正在進行的攻擊時觸發操作。

具有創新整合的進階工作負載和端點

NCR 透過與 NCR 慣用端點和工作負載保護平台的創新整合，利用 Cloudflare 增強抵禦高階威脅的復原能力。

「NCR 在受到高度監管的環境中營運，我們與 Cloudflare 合作開發了一種創新方法，在滿足產業遵規要求的同時，在最高等級保護我們的伺服器」，Kumar 說。

值得信賴的合作夥伴

NCR 發明了電子收銀機、磁條和自助結帳機。這家支付先驅繼續成為技術領導者，保護其客戶免受不斷升級的網路安全風險和消費者對當今數位世界失去信心的影響。

「Cloudflare 可能是我們做過的最簡單決定之一，」Varnadoe 說。「Cloudflare 很快就為我們的組織創造了很多價值。」