Cloudflare consente a NCR di combattere sofisticate frodi di pagamento e proteggere i clienti in più settori

Con una lunga storia di innovazione, NCR è all'avanguardia nei sistemi di vendita al dettaglio da oltre 100 anni. Dai primi registratori di cassa al checkout contactless di oggi, NCR è un leader globale nel software per la vendita al dettaglio, l'ospitalità, i pagamenti e il settore bancario. L'attenzione al cliente e una solida base di sicurezza delle informazioni hanno aiutato NCR a guadagnarsi la fiducia dei suoi clienti e dei loro consumatori.

Tieni a bada le frodi nei pagamenti

Sia che tu stia acquistando il piumino perfetto, ritirando cibo da asporto dal tuo ristorante preferito o acquistando criptovalute presso un bancomat, è probabile che dietro la tua interazione digitale ci sia NCR.

"In NCR, la nostra missione è convertire le transazioni quotidiane in relazioni significative con i nostri clienti", afferma Alok Kumar, CISO, Retail & Payments di NCR.

Ma poiché la pandemia ha accelerato la trasformazione digitale di settori come banche, vendita al dettaglio e ristoranti, anche le frodi online sono aumentate. Con l'aumentare della minaccia di attacchi informatici, NCR ha continuato a migliorare le proprie protezioni digitali che potrebbero altrimenti intaccare la fiducia dei clienti e comportare costi più elevati per tutti.

Proteggi l'esperienza digitale

NCR si affida a un portafoglio di soluzioni Cloudflare per proteggere i suoi clienti di vendita al dettaglio, ospitalità, pagamenti e banche dalle frodi online e dall'interruzione dell'attività, fornendo al tempo stesso una migliore esperienza al consumatore. Con Cloudflare, NCR può aiutare a difendersi da attacchi di forza bruta, bot dannosi e attacchi DDoS.

"Cloudflare è stato davvero interessante perché fornisce controlli molto sofisticati contro gli attacchi, ma lo fa nel cloud", afferma Bob Varnadoe, CISO di NCR. "Il team di sicurezza non è responsabile della gestione dell'infrastruttura, quindi può concentrarsi su attività di sicurezza di maggior valore".

Cloudflare Bot Management Service consente a NCR di rilevare e bloccare i bot dannosi su larga scala, contribuendo a proteggere i clienti dagli attacchi automatizzati e riducendo gli storni di addebito per frode da parte delle società di carte di pagamento. "Da quando abbiamo implementato Cloudflare, siamo riusciti a prevenire dall'80 al 90% degli attacchi di forza bruta, e questo è stato immediato".

Con Cloudflare SSL per SaaS, NCR può fornire ai propri clienti bancari, al dettaglio, dei pagamenti e dell'ospitalità un'esperienza per i visitatori con marchio, estendendo al contempo i vantaggi in termini di sicurezza e prestazioni. Cloudflare Web Application Firewall offre protezione ai clienti di NCR contro l'espansione delle superfici di attacco, inclusi malware avanzati, vulnerabilità zero-day e il crescente rischio di attacchi alle API.

Cloudflare aiuta NCR a migliorare la sicurezza della supply chain del software, un rischio in forte crescita. Cloudflare Page Shield offre al team IT di NCR visibilità sugli script e le librerie di terze parti in esecuzione sulle applicazioni per ottenere informazioni sui comportamenti dannosi e proteggere le interazioni con i clienti dagli attacchi che si basano su software di terze parti compromesso.

"Gli hacker cercano sempre di aggirare le protezioni e Cloudflare continua a intensificarsi", ha affermato Kumar.

Ricavi da servizi in crescita

Le difese fondamentali della sicurezza sono integrate nelle offerte di NCR. I clienti a più alto rischio di blocco della carta di credito, sottrazione e uso illecito delle credenziali o altri attacchi di forza bruta possono aggiungere un servizio di sicurezza premium che offre protezione continua.

Spesso trascurati, gli attacchi con carta di credito sono un attacco costoso. In questa truffa, i criminali creano possibili numeri di carte di credito e di debito, insieme al CVV, e testano questi numeri falsi su siti Web legittimi. Quando gli hacker ottengono un numero funzionante, lo vendono al miglior offerente sul dark web. Tentativi ripetuti fanno aumentare gli storni di addebito di penali da parte di NCR da parte degli emittenti di carte di pagamento.

"Se un cliente subisce un impatto, forniamo la protezione iniziale di forza bruta gratuitamente per diverse settimane", afferma Kumar. "Dopo aver visto gli approfondimenti aggiuntivi, i clienti possono scegliere di continuare con il servizio premium."

Il servizio sfrutta il servizio di gestione dei bot di Cloudflare, nonché i lavoratori di Cloudflare e le regole della pagina per eseguire codice serverless che blocca gli attacchi con carta di credito. Workers consente l'implementazione di service worker con prestazioni, affidabilità e scalabilità eccezionali, mentre Page Rules attiva un'azione quando viene rilevato un attacco in corso.

Carico di lavoro avanzato ed endpoint con integrazioni innovative

NCR sfrutta Cloudflare per una maggiore resilienza contro le minacce avanzate attraverso l'integrazione innovativa con la piattaforma di protezione dei carichi di lavoro e degli endpoint preferita di NCR.

"NCR opera in un ambiente altamente regolamentato e abbiamo collaborato con Cloudflare per sviluppare un modo innovativo per proteggere i nostri server ai massimi livelli, rispettando al contempo i mandati di conformità del settore", afferma Kumar.

Una partnership sicura

NCR ha inventato il registratore di cassa elettronico, la banda magnetica e le casse automatiche. Il pioniere dei pagamenti continua a essere un leader tecnologico, proteggendo i propri clienti dal crescente rischio di sicurezza informatica e dalla perdita di fiducia dei consumatori nel mondo digitale di oggi.

"Cloudflare è stata probabilmente una delle decisioni più facili che abbiamo mai preso", ha affermato Varnadoe. "Cloudflare ha creato molto valore molto rapidamente per la nostra organizzazione".