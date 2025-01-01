凭借 Cloudflare Magic Transit 的支持，数字银行平台 Q2 期待实现大规模增长

Q2 始于一个激进的想法，旨在简化和整合移动、在线和语音渠道的银行体验。自 2005 年成立以来，该公司已发展成为金融行业巨头，为美国十分之一的消费者提供数字银行服务。全国前 100 家银行中有 35% 依赖于Q2 的数字银行和贷款服务。

跟上数字银行预期的步伐

继 2021 年录得 5 亿美元收入后，在消费者随时随地获得银行和接待服务的预期推动下，Q2 计划实现爆炸式增长。

Q2 托管架构副总裁 Jordan Hager 表示：“我们为满足客户期待的可用性而感到自豪。随着疫情大流行的激励支付和工资保护计划贷款活动展开，我们在客户需要时获得资金的能力方面所发挥的作用真正显现出来。”

Q2 转用分布式云环境以提高敏捷性，并需要为其面向互联网的应用程序确保适当的安全性和可用性。

Hager 说：“跨多云提供商运营可开启创新，我们的客户假设我们以安全的方式这样做，并且具备与通过私有数据中心交付时相同的高�可用性。

Q2 不仅需要保障安全并扩大规模，还需要确保最高水平的可用性，因为该公司支持着更多金融客户及他们的客户。

Q2 首席安全架构师 Joshua Pena 说：“无论是对我们和我们的客户，还是信赖我们金融平台的最终客户，正常运行时间都是至关重要的。我们的在线银行产品拥有超过 1900 万全球用户，他们都依赖我们的技术来驾驭他们的财务生活。”

解决方案：保障和扩大至关重要的银行体验

Cloudflare Magic Transit 充当 Q2 网络的前门，保护其云托管和本地数据中心免受最大规模和最复杂的 DDoS 攻击。Magic Transit 还通过 Cloudflare 内置的负载平衡、下一代防火墙服务和内容缓存来加速 Q2 的应用流量，从而改善客户体验。

Pena 说：“平均而言，Q2 私有云的所有入站流量中，大约有 35% 是恶意的。通过 Cloudflare，我们可以在恶意流量到达我们的基础设施之前将其消除。” Cloudflare 检查 Q2 的所有流量以防范攻击。一旦发现恶意流量，系统就会自动在 3 秒内予以阻止。Magic Transit 提供了超过 100 Tbps 的网络容量和近乎即时的缓解。Cloudflare 的全球网络可以在来源附近阻止威胁，因此只有干净的流量才会被路由到 Q2 的数据中心和云提供商，避免带宽浪费。

Pena 说：“安全一直被认为是创新的天然抑制因素，但在 Cloudflare 帮助下，Q2 正在颠覆这个说法。Cloudflare 让我们的团队能够更快向客户交付创新，同时将我们的安全态势提升到新的高度。对我们来说，边缘上的安全不再被视为摩擦点，而是独特优势。”

动态配置网络服务

Cloudflare Magic Transit 使 Q2 更容易构建、部署和扩展创新的银行和贷款应用。

Hager 说：“Magic Transit 与传��统解决方案的差别之一是基础设施即代码。我们实现了网络访问的民主化，有权访问代码库的任何人都能按照适当的流程提出建议更改并将代码推送到生产。”

凭借可编程的配置、控制和分析 API， Magic Transit 很容易集成到客户的基础设施代码框架中。通过这种可编程的方法，Q2 的开发人员可以自动化网络和安全功能的部署，例如负载平衡和边缘防火墙，而无需等待网络工程团队对网络进行手动更改。

网络和安全服务的基础设施即代码模型不仅增强了开发团队的能力，而且还有助于消除供应商锁定。Q2 可以选择最适合创新的技术合作伙伴。

在讨论这个好处时，Q2 的高级 IT 系统架构师 Luis Placeres 补充道：“Cloudflare 对于 Q2 的分布式云战略至关重要。利用 Cloudflare 的高级负载平衡功能之上的 BYOIP，我们的产品不再被锁定到单一的下游计算环境中。我们接受将工作负载分配到能够提供最大价值之处这一灵活性，无论是在我们自己的私有数据中心，还是与公共云提供商合作。”

通过数字银行服务构建更强大的社区

Hager 说：“Q2 专注于构建强大和多元化的社区，我们通过构建强大的金融机构来实现这一点。我们认为技术是金融多样性和自由的绝佳平衡器。”

通过 Q2 的银行和贷款即服务，更多的地区和社区银行、替代金融和金融科技公司可为其客户提供个性化和直观的体验。

Hager 说：“Cloudflare 让我们能够在多个平台上快速扩展和交付解决方案。我们将 Cloudflare 视为一个 10x 解决方案，这是我们未来三年内将足迹扩大一倍所需的规模。”

Cloudflare 一直是 Q2 为数百万人改变金融体验这一使命的强大合作伙伴。Pena 说：“Cloudflare 团队在整个合作过程中表现十��分出色。他们反应迅速，非常有帮助，对我们高度技术性的问题都能提供专家级别的答案。”

通过 Cloudflare 保护和扩大 Q2 的银行和贷款服务，该公司得以继续扩展市场机会，实施到 2026 年营收达到 16 亿美元的计划。

Pena 说：“Cloudflare 是颠覆性的。Cloudflare 让我们能够迅速向客户交付创新。”