得益於 Cloudflare Magic Transit 的支援，數位銀行業務平台 Q2 有望實現廣泛的增長

Q2 最初的運作理念十分超前，旨在簡化和整合行動、線上及語音管道的銀行業務體驗。自 2005 年成立以來，該公司已發展成為金融業巨頭，推動數位銀行體驗惠及美國十分之一的消費者。在該國排名前 100 的銀行中，有 35% 的銀行依賴於 Q2 的數位銀行業務和貸款服務。

緊跟步伐，滿足數位銀行業務預期

2021 年，Q2 的營收達到 5 億美元，隨著消費者期望能隨時隨地享受銀行業務和借貸的便捷性，其預計將實現爆炸性增長。

「能夠滿足客戶對可用性的期望，我們深感自豪，」Q2 託管架構副總裁 Jordan Hager 說道，「隨著疫情帶來的刺激性消費和薪資保護計畫貸款活動，我們的客戶需要及時獲得資金，我們的作用這時也真正顯現出來。」

Q2 已經移轉至分散式雲端環境，旨在改善敏捷性，並且公司需要確保其網際網路對向應用程式具備充分的安全性和可用性。

Hager 表示︰「跨多個雲端提供者運作可釋放創新力�，我們的客戶確信，我們不僅能安全地運作，還能具備與透過私有資料中心交付服務相媲美的高可用性。」

隨著公司支援的金融客戶及其客戶不斷增加，Q2 不僅需要提供保護和進行擴展，還需要確保最高水準的可用性。

Q2 首席網路安全架構師 Joshua Pena 表示：「正常運作時間不僅對我們和我們的客戶至關重要，最終對在我們的金融平台辦理信託的最終使用者也很重要。我們的線上銀行業務產品在全球擁有超過 1,900 萬使用者，他們依賴我們的技術來掌控自己的金融生活。」

解決方案：保障和擴展關鍵的銀行業務體驗

Cloudflare Magic Transit 充當 Q2 網路的前門，為其雲端託管和內部部署資料中心提供保護，抵禦最大型和最複雜的 DDoS 攻擊。此外，憑藉 Cloudflare 的內建負載平衡、新一代防火牆服務及內容快取，Magic Transit 還可讓 Q2 的應用程式流量加速，以改善客戶體驗。

「平均而言，在 Q2 私有雲端的所有傳入流量中，約有 35% 是惡意流量，」Pena 說道，「透過運用 Cloudflare，我們可以在惡意流量到達我們的基礎結構之前將其消除。」 Cloudflare 會檢查 Q2 的所有流量是否存在攻擊。偵測到惡意流量後，三秒內即可自動對其進行封鎖。Magic Transit 提供超過 100 Tbps 的網路處理能力，以及近乎即時的緩解。Cloudflare 的全球網路能在源頭附近阻止威脅，因此，只有乾淨的流量才會路由至 Q2 的資料中心和雲端提供者，從而消除頻寬浪費。

Pena 說道：「網路安全一直被視為創新的天然障礙，但在 Cloudflare 的幫助下，Q2 改變了這種說法。 Cloudflare 讓我們的團隊能夠更快速為客戶帶來創新，同時將網路安全狀態提升至全新層次。邊緣的安全性對我們而言已不再是磨擦點，而是優勢。」

動態佈建網路服務

Cloudflare Magic Transit 讓 Q2 能夠更輕鬆地建置、部署和擴展創新的銀行業務和貸款應用程式。

Hager 表示︰「Magic Transit 之所以與舊式解決方案不同，其中一個因素就是基礎結構即程式碼。我們對於網路的存取已實現大眾化，因此，只要擁有對我們的程式碼儲存庫的存取權，任何人都可以遵循適當的原則來提議變更，並將程式碼推送至生產。」

藉助可用於設定、控制和分析的可程式化 API，Magic Transit 能夠輕鬆地整合至客戶的基礎結構即程式碼架構中。使用可程式化方法，Q2 的開發人員能自動部署網路和安全功能（如負載平衡和邊緣防火牆），而不必等待網路工程團隊對網路做出手動變更。

適用於網路及安全性服務的基礎結構即程式碼模型，不僅可以增強開發團隊的力量，還有助於消除廠商鎖定。Q2 還能選擇最適合的技術合作夥伴來進行創新。

在討論這一優勢時，Q2 資深 IT 系統架構師 Luis Placeres 補充道：「Cloudflare 對於 Q2 實施分散式雲端策略至關重要。在 Cloudflare 進階負載平衡功能的基礎上充分利用 BYOIP，我們不會再將產品局限於單一下游運算環境。無論是在我們自己的私有資料中心，還是使用公有雲端提供者，我們都已具備分散工作負載的靈活性，使其充分發揮價值。」

透過數位銀行業務建立更強大的社群

「Q2 專注於建立強大而多元化的社群，我們透過建立強大的金融機構來實現此目標，」Hager 說道，「我們將技術視為金融多樣性和自由的絕佳平衡器。」

藉助 Q2 的銀行業務以及貸款即服務，更多區域性和社群銀行、另類金融與金融科技公司能夠為其客戶帶來個人化和直觀的體驗。

Hager 說道：「有了 Cloudflare，我們能夠跨多個平台快速擴展和交付解決方案。對我們而言，Cloudflare 是以一當十的解決方案，這為我們努力在未來三年將市場覆蓋面翻倍提供了所需的規模。」

Q2 的使命是為數百萬人轉變金融體驗，Cloudflare 一直是協助其履行這一使命的強大合作夥伴。「Cloudflare 團隊在整個參與過程中的表現非常出色，」Pena 說道，「他們迅速做出回應，提供強大幫助，並且對我們技術性非常強的問題提供專家級的解答。」

藉由 Cloudflare 來保護和擴展 Q2 的銀行業務和貸款服務，該公司能夠不斷拓展其市場機遇，實現到 2026 年營收達到 16 億美元的計畫。

Pena 表示︰「Cloudflare 極具變革性。有了 Cloudflare，我們向客戶交付創新的速度得以改頭換面。」