Cloudflare 的性能，安全性和无服务器解决方案提高了Blackmores Group 的安全性和效率。

成立于 1930 年的天然保健品公司 Blackmores 是澳大利亚领先的品牌之一。连续十二年，澳大利亚消费者将 Blackmores 票选为该国最受信任的维生素和保健品品牌。Blackmores 的维生素，矿物质，草药和营养补品种类繁多，遍及澳大利亚，新西兰和亚洲。

挑战：通过在整个组织范围内实施统一的技术来降低复杂性

Blackmores 的 IT 运营陷入困境。BioCeuticals 品牌拥有自己的IT团队，该团队正在使用 Cloudflare解决方案，而组织的其余部分则在使用不同的技术组合。两年前，Blackmores 的 IT 团队进行了合并，Andrew Grech 被任命为公司 IT 数字主管。

Grech 立即想通过在全公司范围内实施统一的技术解决方案来简化 IT 运营。

他回忆说：“我检查了我们的 BioCeuticals 品牌如何使用 Cloudflare的解决方案，我意识到它们可以在我们的整个环境中使用。”“我们希望提高系统的可靠性，最大程度地降低成本，并拥有一个中央门户，通过该门户我们可以管理我们的 IT 环境，” Andrew �说。

Cloudflare Access 增强了远程访问安全性，并消除了对 IP 规则集的需求。

Blackmores 使用 Cloudflare Access

Blackmores 现在使用单点登录( SSO )解决方案和 Azure 广告。Blackmores 还使用 Access 来保护其所有面向公众的服务。结合 Cloudflare Page Rule，用户可以控制 URL 或子域上 Cloudflare 的工作方式，以保护这些服务的管理功能。

“Access 和 Page Rule 使我们能够将功能限制在受信任位置的受信任用户，” Goddard 解释说。“这使我们的员工和供应商更轻松地访问他们所需的服务，并且我们现在拥有一个完全安全的环境。我们不再需要担心服务是否过于开放或锁定过多。”

Cloudflare Workers 支持新的定制订阅服务

Blackmores 将 Cloudflare 的无服务器开发解决方案－Workers 用于其新的 B ( more ) 订阅服务。人员被问到有关其健康和福祉的问题，并会收到针对其特定需求量身定制的维生素组合的建议。“这项技术使我们能够提供高度个性化的在线体验，最终将提高销售量，” Grech 说。

“ B ( more ) 项目要求 Blackmores 提供和发布来自两个不同环境的内容，这些环境具有完全不同的特征和功能。Workers 允许我们使用不同的平台来形成整体解决方案，而无需执行 Git 请求。” Andrew 说。

Cloudflare WAF 为 Blackmores 节省了开支，并提供了完整的可见性和控制力

在实施 Cloudflare 的 WAF 解决方案之前，Blackmores 使用了Amazon Web Services ( AWS ) 和 Azure 中的本机安全性设置以及内部解决方案。但是，这些工具无法为团队提供足够的可见性或对防火墙规则的控制。

“对防火墙规则进行粒度控制对我们很重要，” Goddard 说。

“发生问题时，WAF 允许我们查明问题的出处，以便我们进行修复。我们可以看到所有网络攻击的 Origin，而不仅仅是 DDoS 。例如，如果我们注意到来自单一 Origin 的订阅或流程的异常增加，我们可以编写规则来缓解它们。”

Cloudflare CDN 和 Argo 路由可降低复杂性并提高性能

总体而言，Blackmores 的网站包含约 60％ 的静态内容和 40％ 的动态内容。在实施 Cloudflare CDN 之前，Blackmores 直接从其源服务器交付了所有这些功能。通过 CDN Caching 静态内容并将其尽可能地传递给每个用户，可以改善响应时间和加载时间。

将 Cloudflare CDN 与 Argo 路由配对使用可降低复杂性，从而改善整体页面响应速度并简化开发人员流程。