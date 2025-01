Cloudflare 的性能,安全性和无服务器解决方案提高了Blackmores Group 的安全性和效率。

成立于 1930 年的天然保健品公司 Blackmores 是澳大利亚领先的品牌之一。连续十二年,澳大利亚消费者将 Blackmores 票选为该国最受信任的维生素和保健品品牌。Blackmores 的维生素,矿物质,草药和营养补品种类繁多,遍及澳大利亚,新西兰和亚洲。

挑战:通过在整个组织范围内实施统一的技术来降低复杂性

Blackmores 的 IT 运营陷入困境。BioCeuticals 品牌拥有自己的IT团队,该团队正在使用 Cloudflare解决方案,而组织的其余部分则在使用不同的技术组合。两年前,Blackmores 的 IT 团队进行了合并,Andrew Grech 被任命为公司 IT 数字主管。

Grech 立即想通过在全公司范围内实施统一的技术解决方案来简化 IT 运营。

他回忆说:“我检查了我们的 BioCeuticals 品牌如何使用 Cloudflare的解决方案,我意识到它们可以在我们的整个环境中使用。”“我们希望提高系统的可靠性,最大程度地降低成本,并拥有一个中央门户,通过该门户我们可以管理我们的 IT 环境,” Andrew 说。

Cloudflare Access 增强了远程访问安全性,并消除了对 IP 规则集的需求。

Blackmores 使用 Cloudflare Access

Blackmores 现在使用单点登录( SSO )解决方案和 Azure 广告。Blackmores 还使用 Access 来保护其所有面向公众的服务。结合 Cloudflare Page Rule,用户可以控制 URL 或子域上 Cloudflare 的工作方式,以保护这些服务的管理功能。

“Access 和 Page Rule 使我们能够将功能限制在受信任位置的受信任用户,” Goddard 解释说。“这使我们的员工和供应商更轻松地访问他们所需的服务,并且我们现在拥有一个完全安全的环境。我们不再需要担心服务是否过于开放或锁定过多。”

Cloudflare Workers 支持新的定制订阅服务

Blackmores 将 Cloudflare 的无服务器开发解决方案-Workers 用于其新的 B ( more ) 订阅服务。人员被问到有关其健康和福祉的问题,并会收到针对其特定需求量身定制的维生素组合的建议。“这项技术使我们能够提供高度个性化的在线体验,最终将提高销售量,” Grech 说。

“ B ( more ) 项目要求 Blackmores 提供和发布来自两个不同环境的内容,这些环境具有完全不同的特征和功能。Workers 允许我们使用不同的平台来形成整体解决方案,而无需执行 Git 请求。” Andrew 说。

Cloudflare WAF 为 Blackmores 节省了开支,并提供了完整的可见性和控制力

在实施 Cloudflare 的 WAF 解决方案之前,Blackmores 使用了Amazon Web Services ( AWS ) 和 Azure 中的本机安全性设置以及内部解决方案。但是,这些工具无法为团队提供足够的可见性或对防火墙规则的控制。

“对防火墙规则进行粒度控制对我们很重要,” Goddard 说。

“发生问题时,WAF 允许我们查明问题的出处,以便我们进行修复。我们可以看到所有网络攻击的 Origin,而不仅仅是 DDoS 。例如,如果我们注意到来自单一 Origin 的订阅或流程的异常增加,我们可以编写规则来缓解它们。”

Cloudflare CDN 和 Argo 路由可降低复杂性并提高性能

总体而言,Blackmores 的网站包含约 60% 的静态内容和 40% 的动态内容。在实施 Cloudflare CDN 之前,Blackmores 直接从其源服务器交付了所有这些功能。通过 CDN Caching 静态内容并将其尽可能地传递给每个用户,可以改善响应时间和加载时间。

将 Cloudflare CDN 与 Argo 路由配对使用可降低复杂性,从而改善整体页面响应速度并简化开发人员流程。