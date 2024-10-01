Cloudflare Zaraz

为速度，隐私和安全而打造的第三方工具管理器
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Zaraz 将在远端而非浏览器加载第三方工具，改善 Web 应用程序的速度、安全和隐私。加载分析工具、广告像素、小部件和其他第三方工具，而不会拖慢应用程序。

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Cloudflare Zaraz 的优势
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加快您的网站速度

在云端而非浏览器中加载第三方工具，从而改善网站性能。结果：改善用户体验，提升 SEO

Shield with checkmark icon
使您的应用更安全

第三方脚本可成为攻击者的入口点。Zaraz 让您控制脚本可在您的网站上执行什么操作，降低您的风险。

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更多用户隐私

控制第三方工具访问的个人数据

Wrench icon
更轻松地开发

使用 Zaraz 仪表板添加多个第三方工具，仅需改变极少量代码。适用一个 API 跟踪管理。

工作方式

加载所有第三方工具而不拖慢 Web 应用速度

Zaraz illustration

利用 Cloudflare Zaraz，第三方工具在云端而非浏览器中加载。

通过在覆盖 120 国家/地区 330 城市的 Cloudflare 全球网络上运行，无论用户身在何处，Zaraz 均可以最低延迟动态部署第三方工具。

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Zaraz 使用 Workers 使第三方工具变得安全、快速

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客户感言

“通过使用 Zaraz，Instacart 大幅提高了购物网站的性能，仅需对整个站点进行轻微改动。”

Marc Barry — Instacart Cloud Foundations 高级软件工程师

Zaraz 主要用例

Cloudflare Zaraz 提升用户体验，帮助预防攻击，支持用户隐私，并让开发人员更轻松。

Cloudflare Zaraz 提升用户体验，帮助预防攻击，支持用户隐私，并让开发人员更轻松。

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轻松提升页面加载速度：

无需更改代码，Zaraz 即可从浏览器以外加载第三方工具来加快网站速度。

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减少攻击面：

限制脚本可在网站上执行的操作，减少潜在第三方工具破坏风险。

Gear icon
更好地控制敏感数据：

在敏感信息传递给第三方供应商时获得警报或加以屏蔽。

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