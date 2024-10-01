在云端而非浏览器中加载第三方工具，从而改善网站性能。结果：改善用户体验，提升 SEO
第三方脚本可成为攻击者的入口点。Zaraz 让您控制脚本可在您的网站上执行什么操作，降低您的风险。
控制第三方工具访问的个人数据
使用 Zaraz 仪表板添加多个第三方工具，仅需改变极少量代码。适用一个 API 跟踪管理。
利用 Cloudflare Zaraz，第三方工具在云端而非浏览器中加载。
通过在覆盖 120 国家/地区 330 城市的 Cloudflare 全球网络上运行，无论用户身在何处，Zaraz 均可以最低延迟动态部署第三方工具。
“通过使用 Zaraz，Instacart 大幅提高了购物网站的性能，仅需对整个站点进行轻微改动。”
Marc Barry — Instacart Cloud Foundations 高级软件工程师
Cloudflare Zaraz 提升用户体验，帮助预防攻击，支持用户隐私，并让开发人员更轻松。
无需更改代码，Zaraz 即可从浏览器以外加载第三方工具来加快网站速度。
限制脚本可在网站上执行的操作，减少潜在第三方工具破坏风险。
在敏感信息传递给第三方供应商时获得警报或加以屏蔽。