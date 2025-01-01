Благодаря Cloudflare Zaraz сторонние инструменты загружаются в облаке, а не в браузере.

Благодаря глобальной сети Cloudflare на базе 335 городов и 125 стран Zaraz динамически развертывает сторонние инструменты с минимальной задержкой, независимо от того, где находятся пользователи.