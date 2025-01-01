Zaraz загружает сторонние инструменты в облаке, за пределами браузеров, повышая скорость, безопасности и приватность веб-приложений. Загружайте инструменты аналитики, рекламные пиксели, виджеты и другие инструменты сторонних разработчиков, не замедляя работу приложений.
Повысьте производительность веб-сайта, загружая инструменты сторонних разработчиков в облаке, а не в браузере. В результате: повышенное удобство использования и лучшие показатели SEO.
Скрипты сторонних разработчиков могут стать точкой входа для злоумышленников. Zaraz дает вам контроль над тем, что скрипты могут делать на вашем сайте, снижая риск.
Контролируйте личные данные, к которым получают доступ сторонние инструменты.
Добавляйте множество сторонних инструментов с помощью панели управления Zaraz с минимальными изменениями кода. Используйте один API для отслеживания вовлеченности.
Благодаря Cloudflare Zaraz сторонние инструменты загружаются в облаке, а не в браузере.
Благодаря глобальной сети Cloudflare на базе 335 городов и 125 стран Zaraz динамически развертывает сторонние инструменты с минимальной задержкой, независимо от того, где находятся пользователи.
«Используя Zaraz, компания Instacart смогла значительно повысить производительность своих доменов, ориентированных на покупателей, при минимальных изменениях на сайте в целом».
Штатный инженер-программист, Cloud Foundations, Instacart — Марк Барри (Marc Barry)
Cloudflare Zaraz повышает удобство использования, помогает предотвратить атаки, поддерживает конфиденциально�сть пользователей и облегчает жизнь разработчикам.
Не внося изменений в код, Zaraz может ускорить работу сайтов, выгрузив из браузера сторонние инструменты.
Ограничьте то, что скрипты могут делать на вашем веб-сайте, чтобы снизить риски от потенциальной компрометации сторонних инструментов.
Получайте предупреждения или маскируйте конфиденциальную информацию, когда она передается сторонним поставщикам.