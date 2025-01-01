Cloudflare Zaraz

Диспетчер сторонних инструментов, созданный для обеспечения скорости, приватности и безопасности
Illustration of Cloudflare Zaraz

Zaraz загружает сторонние инструменты в облаке, за пределами браузеров, повышая скорость, безопасности и приватность веб-приложений. Загружайте инструменты аналитики, рекламные пиксели, виджеты и другие инструменты сторонних разработчиков, не замедляя работу приложений.

Illustration of Cloudflare Zaraz
ПРЕИМУЩЕСТВА CLOUDFLARE ZARAZ
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Ускорьте свой сайт

Повысьте производительность веб-сайта, загружая инструменты сторонних разработчиков в облаке, а не в браузере. В результате: повышенное удобство использования и лучшие показатели SEO.

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Сделайте свое приложение более безопасным

Скрипты сторонних разработчиков могут стать точкой входа для злоумышленников. Zaraz дает вам контроль над тем, что скрипты могут делать на вашем сайте, снижая риск.

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Дополнительная приватность для пользователей

Контролируйте личные данные, к которым получают доступ сторонние инструменты.

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Более простая разработка

Добавляйте множество сторонних инструментов с помощью панели управления Zaraz с минимальными изменениями кода. Используйте один API для отслеживания вовлеченности.

Как это работает

Загружайте сторонние инструменты, не нагружая веб-приложения

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Благодаря Cloudflare Zaraz сторонние инструменты загружаются в облаке, а не в браузере.

Благодаря глобальной сети Cloudflare на базе 335 городов и 125 стран Zaraz динамически развертывает сторонние инструменты с минимальной задержкой, независимо от того, где находятся пользователи.

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Zaraz использует Workers для обеспечения скорости и безопасности сторонних инструментов

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Что говорят наши клиенты

«Используя Zaraz, компания Instacart смогла значительно повысить производительность своих доменов, ориентированных на покупателей, при минимальных изменениях на сайте в целом».

Штатный инженер-программист, Cloud Foundations, Instacart — Марк Барри (Marc Barry)

Основные примеры использования Zaraz

Cloudflare Zaraz повышает удобство использования, помогает предотвратить атаки, поддерживает конфиденциальность пользователей и облегчает жизнь разработчикам.

Cloudflare Zaraz повышает удобство использования, помогает предотвратить атаки, поддерживает конфиденциальность пользователей и облегчает жизнь разработчикам.

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Ускорение загрузки страницы с минимальными усилиями:

Не внося изменений в код, Zaraz может ускорить работу сайтов, выгрузив из браузера сторонние инструменты.

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Уменьшение поверхности атаки:

Ограничьте то, что скрипты могут делать на вашем веб-сайте, чтобы снизить риски от потенциальной компрометации сторонних инструментов.

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Улучшенный контроль над конфиденциальными данными:

Получайте предупреждения или маскируйте конфиденциальную информацию, когда она передается сторонним поставщикам.

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