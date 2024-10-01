Cloudflare Zaraz

為速度、隱私和安全而打造的協力廠商工具管理
Illustration of Cloudflare Zaraz

Zaraz 在遠離瀏覽器的雲端載入第三方工具，從而提升 Web 應用程式速度、安全性和隱私性。在不降低應用程式速度的情況下，載入分析工具、廣告像素、小工具和其他第三方工具。

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CLOUDFLARE ZARAZ 的優勢
Lightning bolt icon
提升您的網站速度

在雲端而非瀏覽器中載入第三方工具以提升網站的效能。結果：改進了使用者體驗並提升了 SEO 排名。

Shield with checkmark icon
提高應用程式安全性

第三方指令碼可能是攻擊者的入口。Zaraz 讓您能夠控制指令碼在您網站上的動作，從而降低風險。

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增強使用者隱私權

控制由第三方工具存取的個人資料。

Wrench icon
開發更輕鬆

使用 Zaraz 儀表板新增多個第三方工具，並且只需改動最少的程式碼。使用一個 API 追蹤參與度。

工作原理

載入第三方工具而不壓垮 Web 應用程式

Zaraz illustration

使用 Cloudflare Zaraz，第三方工具在雲端而非瀏覽器中載入。

Zaraz 在 Cloudflare 全球網路（覆蓋 120 個國家/地區的 330 座城市）上執行，無論使用者位於何處，它都會以最低延遲動態部署第三方工具。

Zaraz illustration

Zaraz 使用 Workers 來確保第三方工具既安全又快速

閱讀部落格

客戶評價

「Instacart 運用 Zaraz，明顯提升了針對購物者的網域的效能，並且只需對整個網站進行最小的變動。」

——Instacart 雲端基礎軟體工程師 Marc Barry

Zaraz 主要使用案例

Cloudflare Zaraz 不僅可改善使用者體驗、協助防止攻擊、支援使用者隱私，還可讓開發人員的生活變得更輕鬆。

Cloudflare Zaraz 不僅可改善使用者體驗、協助防止攻擊、支援使用者隱私，還可讓開發人員的生活變得更輕鬆。

DDoS ransomware icon
輕鬆提升頁面載入速度：

無需變更程式碼，Zaraz 即可從瀏覽器以外載入第三方工具來加快網站速度。

Building icon
縮小攻擊面：

限制指令碼在您網站上的動作，來降低潛在第三方工具入侵導致的風險。

Gear icon
更好地控制敏感性資料：

當敏感性資訊被傳送到第三方廠商時，會收到警示或將敏感性資訊遮罩。

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