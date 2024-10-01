在雲端而非瀏覽器中載入第三方工具以提升網站的效能。結果：改進了使用者體驗並提升了 SEO 排名。
第三方指令碼可能是攻擊者的入口。Zaraz 讓您能夠控制指令碼在您網站上的動作，從而降低風險。
控制由第三方工具存取的個人資料。
使用 Zaraz 儀表板新增多個第三方工具，並且只需改動最少的程式碼。使用一個 API 追�蹤參與度。
使用 Cloudflare Zaraz，第三方工具在雲端而非瀏覽器中載入。
Zaraz 在 Cloudflare 全球網路（覆蓋 120 個國家/地區的 330 座城市）上執行，無論使用者位於何處，它都會以最低延遲動態部署第三方工具。
「Instacart 運用 Zaraz，明顯提升了針對購物者的網域的效能，並且只需對整個網站進行最小的變動。」
——Instacart 雲端基礎軟體工程師 Marc Barry
Cloudflare Zaraz 不僅可改善使用者體驗、協助防止攻擊、支援使用者隱私，還可讓開發人員的生活變得更輕鬆。
無需變更程式碼，Zaraz 即可從瀏覽器以外載入第三方工具來加快網站速度。
限制指令碼在您網站上的動作，來降低潛在第三方工具入侵導致的風險。
當敏感性資訊被傳送到第三方廠商時，會收到警示或將敏感性資訊遮罩。