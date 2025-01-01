Время имеет решающее значение для работы Интернета. Сервисы времени Cloudflare используют нашу обширную глобальную сеть серверов для предоставления точного, аутентифицированного времени как услуги. Компьютеры и сетевые устройства, использующие этот сервис, смогут подключаться к ближайшему серверу в нашей сети, чтобы синхронизировать свои часы.
Network Time Protocol (NTP) — это интернет-протокол, разработанный для синхронизации времени между компьютерными системами, осуществляющими связь по ненадежным сетевым путям с переменными за�держками. Cloudflare предлагает бесплатный общедоступный сервис времени, который позволяет использовать нашу сеть Anycast, состоящую из 335 локаций, для синхронизации времени от ближайшего сервера. Чтобы использовать наш сервер NTP, измените конфигурации времени на вашем устройстве, чтобы они указывали на time.cloudflare.com.
Сервис времени Cloudflare позволит пользователям подключаться к нашему серверу протокола сетевого времени (NTP [Network Time Protocol]), который поддерживает безопасность сетевого времени (NTS [Network Time Security]), позволяя пользователям получать время с использованием аутентификации. Любой пользователь, имеющий клиента, поддерживающего NTS, может получить защищенное время, направив своего клиента на time.cloudflare.com. Если вы хотите узнать больше, ознакомьтесь с нашими документами для разработчиков.
Обратитесь к time-services@cloudflare.com, чтобы присоединиться к нашему списку рассылки для получения обновлений, касающихся реализации клиента NTS.
Roughtime — это протокол, направленный на достижение примерной синхронизации времени безопасным способом, не зависящим от какого-либо конкретного сервера времени.
Для многих приложений точное сетевое время не является необходимым: достаточно, чтобы оно находилось в пределах 10 секунд от реального времени, но безопасность превыше всего. Это наблюдение является основным мотивом для использования протокола Google Roughtime — простого протокола, с помощью которого клиенты могут синхронизировать свои часы с одним или несколькими серверами, прошедшими проверку подлинности, сохраняя при этом подотчетность неточных серверов.
Cloudflare предоставляет бесплатный, высокодоступный и аутентифицированный сервис времени с низкой задержкой, который использует нашу обширную сеть для повышения надежности в Roughtime. Наш сервис доступен по адресу roach.cloudflare.com:2003.
Читайте наш блог, чтобы узнать больше о сервисе Cloudflare Roughtime.