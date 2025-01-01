Сервисы времени Cloudflare

Roughtime — это протокол, направленный на достижение примерной синхронизации времени безопасным способом, не зависящим от какого-либо конкретного сервера времени.

Для многих приложений точное сетевое время не является необходимым: достаточно, чтобы оно находилось в пределах 10 секунд от реального времени, но безопасность превыше всего. Это наблюдение является основным мотивом для использования протокола Google Roughtime — простого протокола, с помощью которого клиенты могут синхронизировать свои часы с одним или несколькими серверами, прошедшими проверку подлинности, сохраняя при этом подотчетность неточных серверов.

Cloudflare предоставляет бесплатный, высокодоступный и аутентифицированный сервис времени с низкой задержкой, который использует нашу обширную сеть для повышения надежности в Roughtime. Наш сервис доступен по адресу roach.cloudflare.com:2003.

Читайте наш блог, чтобы узнать больше о сервисе Cloudflare Roughtime.