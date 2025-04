O que é streaming HDS? | HLS x HDS

Copiar o link do artigo

O que é streaming dinâmico por HTTP (HDS)?

O streaming dinâmico por HTTP, ou HDS, é um método de streaming com taxa de bits adaptável desenvolvido pela Adobe. O HDS envia conteúdo de vídeo MP4 por conexões HTTP. O HDS pode ser usado para streaming sob demanda ou streaming ao vivo. Como eles são distribuídos por HTTP, o streaming HDS pode ser armazenado em cache, seja por meio de uma rede de distribuição de conteúdo (CDN) ou por outro servidor de armazenamento em cache.

O HDS foi desenvolvido para ser usado com o Adobe Flash Player e o Adobe AIR. O Adobe Flash Player foi descontinuado e uma empresa externa agora dá suporte ao AIR em vez do Adobe. O HDS não é compatível com os dispositivos Apple.

O que era Adobe Flash Player?

Adobe Flash Player era um plugin de navegador para a reprodução de conteúdo de vídeo. Por muitos anos, o plugin Flash foi a maneira mais difundida de incorporar vídeo às páginas web. Entretanto, após o lançamento do elemento de vídeo HTML5, o Flash não era mais a principal opção para incorporação de vídeos. Além disso, o Flash tinha muitas vulnerabilidades de segurança que o tornavam perigoso. (Por exemplo, várias vulnerabilidades do Flash permitiam que invasores executassem qualquer código que quisessem no navegador de alguém).

Ao longo dos anos, os navegadores e os sistemas operacionais foram gradualmente abandonando o suporte ao Flash para evitar incidentes de segurança. Finalmente, a Adobe deixou de dar suporte ao Flash Player em 31 de dezembro de 2020.

Como funciona o streaming HDS?

De modo geral, o processo de criação e distribuição de um streaming HDS funciona da seguinte forma:

Servidor: Antes que os arquivos de vídeo possam ser transmitidos via HDS, eles devem ser convertidos do formato normal MP4 para o formato de arquivo F4F (MP4 fragmentado). Os arquivos de vídeo F4F contêm áudio, vídeo e metadados. Como os arquivos são "fragmentados," esses três elementos podem ser armazenados separadamente um do outro.

Os vídeos HDS são codificados usando H.264, que é um padrão de codificação comum. Como muitas outras tecnologias de streaming, o HDS codifica versões do arquivo de vídeo com vários níveis de qualidade e divide os vídeos em segmentos mais curtos com alguns segundos de duração. Isso torna possível o streaming com taxa de bits adaptável (saiba mais abaixo).

Distribuição: os segmentos de vídeo HDS são enviados para os dispositivos do cliente que solicitam o streaming pela internet. Uma CDN normalmente ajuda a distribuir o streaming, juntamente com o armazenamento em cache do streaming para transmiti-los mais rapidamente.

Cliente: O dispositivo que solicitou o streaming utiliza o arquivo de manifesto do vídeo, que está contido dentro dos metadados, como uma referência para montar e reproduzir os segmentos do vídeo na ordem certa. Ele também altera a qualidade da imagem conforme necessário.

O que é um arquivo de manifesto?

Um arquivo de manifesto pode ser comparado a um conjunto de instruções para a montagem de um modelo de avião. As instruções indicam para onde cada peça vai, permitindo que alguém que possua o kit do modelo possa construir o avião por conta própria.

Da mesma forma, o arquivo de manifesto de um vídeo diz a um dispositivo cliente que reproduz o vídeo (como um laptop ou smartphone do usuário) como montar os segmentos do vídeo na ordem certa, como carregar o arquivo de áudio, onde as legendas são armazenadas, e assim por diante. Isto permite que o dispositivo cliente construa e reproduza o vídeo corretamente.

Os arquivos de manifesto são armazenados em metadados de vídeo. "Metadados" de um arquivo são informações sobre o restante do arquivo.

O que é streaming com taxa de bits adaptável?

O streaming com taxa de bits adaptável é uma técnica que permite que os reprodutores de vídeo ajustem o nível de qualidade de um vídeo em resposta às condições da rede. Se uma conexão de rede estiver funcionando lentamente, o reprodutor carrega segmentos de vídeo de menor qualidade, que podem ser carregados mais rapidamente. Por outro lado, se uma conexão de rede estiver funcionando melhor, o reprodutor carrega o vídeo com alta definição. Esses ajustes são feitos enquanto o vídeo está sendo reproduzido.

O streaming com taxa de bits adaptável é possível porque os streamings de vídeo são divididos em segmentos e codificados com vários níveis de qualidade diferentes. Como resultado, um reprodutor de vídeo pode selecionar vários níveis de qualidade para cada segmento de vídeo. Depois de cada segmento, o reprodutor pode optar por um nível de qualidade superior ou inferior, conforme a necessidade.

O HDS usa o streaming com taxa de bits adaptável, e o chamado HTTP live streaming (HLS) também.

HLS x HDS: qual é a diferença?

O HLS é um dos protocolos de streaming mais amplamente utilizados. O HLS começou como um protocolo de streaming de propriedade exclusiva desenvolvido pela Apple, embora desde então tenha se tornado um padrão aberto. Os dispositivos Apple ainda são compatíveis somente com o HLS.

Uma diferença importante entre esses dois métodos de streaming é que o HDS possui suporte e adoção menos difundidos do que o HLS. Neste ano de 2021, a Apple detém cerca de um quarto do mercado mundial de smartphones, portanto, usar o HDS deixa de fora uma parte significativa dos espectadores em potencial. De fato, o HDS destinava-se a ser usado com o Adobe Flash, que foi descontinuado. Atualmente, é provável que relativamente poucos espectadores tenham dispositivos que possam reproduzir streamings HDS.

O Cloudflare Stream torna mais fácil fazer upload e streaming de vídeos para espectadores de todo o mundo. Saiba mais sobre os formatos compatíveis com o Cloudflare Stream.