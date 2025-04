O que é MPEG-DASH? | HLS x DASH

Copiar o link do artigo

O que é MPEG-DASH?

Streaming é uma maneira de transmitir dados pela internet para exibição em um dispositivo, antes que os dados sejam totalmente carregados. O vídeo é transmitido pela internet para que o dispositivo do cliente não precise baixar todo o arquivo de vídeo antes da reprodução.

O MPEG-DASH é um método de streaming. DASH significa "Streaming adaptável dinâmico por HTTP". Como o MPEG-DASH é baseado em HTTP, qualquer servidor de origem comum pode veicular o streaming.

O MPEG-DASH é semelhante ao HLS, outro protocolo de streaming, pois divide os vídeos em partes menores e codifica esses blocos em diferentes níveis de qualidade. Desse modo, é possível transmitir vídeos em diferentes níveis de qualidade e alternar de um nível de qualidade para outro no meio da reprodução.

O que é HTTP?

HTTP é um protocolo de camada 7 para comunicação pela internet. Os aplicativos da web usam HTTP para enviar e receber dados de maneira que dispositivos em ambas as extremidades possam interpretar. É como se duas pessoas de diferentes partes do mundo usassem uma linguagem em comum para se comunicar.

O MPEG-DASH usa HTTP, o que é uma vantagem, porque a maioria da internet já usa HTTP. Com HTTP, o streaming vai para uma porta padrão (porta 80 ou 443), que quase sempre está aberta. Isso garante que a transmissão não seja bloqueada por um firewall, que pode bloquear protocolos de streaming que usam portas especializadas ou incomuns.

Como funciona o MPEG-DASH?

As principais etapas no processo de streaming MPEG-DASH são:

Codificação e segmentação: o servidor de origem divide o arquivo de vídeo em partes menores com alguns segundos de duração e cria um arquivo de índice, como um sumário, para os segmentos de vídeo. Em seguida, os segmentos são codificados, ou seja, formatados de modo que vários dispositivos possam interpretá-los. O MPEG-DASH permite o uso de qualquer padrão de codificação. Transmissão: quando os usuários começam a assistir ao streaming, os segmentos de vídeo codificados são enviados para dispositivos clientes pela internet. Em quase todos os casos, uma Rede de distribuição de conteúdo (CDN) ajuda a distribuir o streaming com mais eficiência. Decodificação e reprodução: quando recebe os dados transmitidos, o dispositivo do usuário decodifica os dados e reproduz o vídeo. O player de vídeo alterna automaticamente para uma imagem de qualidade inferior ou superior para se ajustar às condições da Rede. Por exemplo, se o usuário tiver pouca largura de banda, o vídeo será reproduzido em um nível de qualidade mais baixo que usa menos largura de banda.

O que é streaming com taxa de bits adaptável?

O streaming com taxa de bits adaptável é a capacidade de ajustar a qualidade do vídeo no meio de uma transmissão à medida que as condições da Rede mudam. Vários protocolos de streaming, incluindo MPEG-DASH, HLS e HDS, permitem o streaming com taxa de bits adaptável.

O streaming com taxa de bits adaptável é possível porque o servidor de origem codifica segmentos de vídeo com diversos níveis de qualidade diferentes durante os processos de codificação e segmentação. Um player de vídeo pode alternar de um nível de qualidade para outro no meio da transmissão sem interromper a reprodução. Isso evita que o vídeo pare completamente se a largura de banda da Rede for reduzida de forma repentina.

HLS x DASH: quais são as principais diferenças?

O HLS é outro protocolo de streaming muito usado hoje em dia. MPEG-DASH e HLS são semelhantes de várias maneiras. Ambos os protocolos são executados por HTTP, usam o TCP como protocolo de transporte, dividem o vídeo em segmentos com um arquivo de índice associado e oferecem streaming com taxa de bits adaptável.

No entanto, várias diferenças importantes distinguem os dois protocolos:

Formatos de codificação: o MPEG-DASH permite o uso de qualquer padrão de codificação. O HLS, por outro lado, requer o uso de H.264 ou H.265.

Compatibilidade com dispositivos: o HLS é o único formato compatível com dispositivos Apple. iPhones, MacBooks e outros produtos Apple não podem reproduzir vídeos transmitidos por MPEG-DASH.

Duração do segmento: era a maior diferença entre os protocolos antes de 2016, quando a duração padrão no HLS era de 10 segundos. Hoje, o padrão é de 6 segundos, embora esse valor possa ser ajustado. Os segmentos MPEG-DASH geralmente têm entre 2 e 10 segundos de duração, embora a duração ideal seja de 2 a 4 segundos.

Padronização: o MPEG-DASH é um padrão internacional. O HLS foi desenvolvido pela Apple e não foi publicado como padrão internacional, mesmo tendo ampla compatibilidade.

A Cloudflare aceita MPEG-DASH?

Os produtos de streaming de vídeo da Cloudflare são compatíveis com MPEG-DASH e com outros padrões de streaming. Os principais produtos da Cloudflare para streaming de vídeo são o Cloudflare Stream e o Cloudflare Stream Delivery.

O Cloudflare Stream é uma plataforma de streaming de vídeo sob demanda que integra armazenamento de vídeo, codificação e um player personalizável com a Rede global da Cloudflare. Já o Cloudflare Stream Delivery armazena em cache e acelera transmissões de vídeo que não são armazenadas na Rede da Cloudflare.

