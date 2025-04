Qu'est-ce que le streaming HDS ? | HLS et HDS

Copier le lien de l'article

Qu'est-ce que le streaming dynamique HTTP (HDS) ?

Le streaming dynamique HTTP, ou HDS, est une méthode de streaming à débit binaire adaptatif développée par Adobe. HDS diffuse du contenu vidéo MP4 sur des connexions HTTP . Le HDS peut être utilisé pour le streaming à la demande ou le streaming en direct . Étant donné qu'ils sont diffusés via HTTP, les flux HDS peuvent être mis en cache, soit par un réseau de diffusion de contenu (CDN), soit par un autre serveur de mise en cache .

HDS a été développé pour être utilisé avec Adobe Flash Player et Adobe AIR. Adobe Flash Player n'est plus disponible et une société extérieure prend en charge AIR à la place d'Adobe. HDS n'est pas pris en charge par les appareils Apple.

Qu'est-ce qu'Adobe Flash Player ?

Adobe Flash Player est un plugin de navigateur permettant de lire des contenus vidéo. Pendant de nombreuses années, le plugin Flash a été le moyen le plus répandu d'intégrer des vidéos dans des pages Web. Toutefois, après la publication de l'élément vidéo HTML5 , Flash n'était plus la principale option pour l'intégration de vidéos. En outre, Flash présentait de nombreuses failles de sécurité qui le rendaient dangereux. (Par exemple, plusieurs vulnérabilités de Flash permettaient aux attaquants d'exécuter le code qu'ils voulaient dans le navigateur de quelqu'un).

Les navigateurs et les systèmes d'exploitation ont progressivement abandonné la prise en charge de Flash au fil des ans pour éviter les incidents de sécurité. Finalement, Adobe a cessé de prendre en charge Flash Player le 31 décembre 2020.

Comment fonctionne le streaming HDS ?

Le processus de création et de livraison d'un flux HDS est approximatif :

Server : Avant que les fichiers vidéo puissent être diffusés en continu via HDS, ils doivent être convertis du format MP4 ordinaire au format de fichier F4F (MP4 fragmenté). Les fichiers vidéo F4F contiennent de l'audio, de la vidéo et des métadonnées. Comme les fichiers sont "fragmentés," ces trois éléments peuvent être stockés séparément les uns des autres.

Les vidéos HDS sont encodées avec H.264, qui est une norme d'encodage courante . Comme beaucoup d'autres technologies de streaming, HDS encode des versions du fichier vidéo à plusieurs niveaux de qualité et divise les vidéos en segments plus courts de quelques secondes. Cela rend possible le streaming à débit binaire adaptatif (pour en savoir plus, voir ci-dessous).

Diffusion : les segments vidéo au format HDS sont transmis aux appareils client qui demandent le flux sur Internet. Un CDN aide généralement à distribuer le flux, ainsi qu'à mettre ce dernier en cache afin de le diffuser plus rapidement.

Client : Le périphérique qui a demandé le flux utilise le fichier manifeste de la vidéo, qui est contenu dans les métadonnées, comme référence pour assembler et lire les segments vidéo dans l'ordre. Il modifie également la qualité de l'image si nécessaire.

Qu'est-ce qu'un fichier manifeste ?

Un fichier manifeste peut être comparé à un ensemble d'instructions pour assembler un modèle réduit d'avion. Les instructions indiquent l'emplacement de chaque pièce, ce qui permet à une personne qui possède le modèle réduit de construire l'avion elle-même.

De même, le fichier manifeste d'une vidéo indique au périphérique client qui lit la vidéo (comme l'ordinateur portable ou le smartphone d'un utilisateur) comment assembler les segments vidéo dans l'ordre, comment charger le fichier audio, où sont stockés les sous-titres, etc. Cela permet au périphérique client de construire et de lire la vidéo correctement.

Les fichiers manifestes sont stockés dans les métadonnées vidéo. Les métadonnées "d'un fichier" sont des informations sur le reste du fichier.

Qu'est-ce que la diffusion à débit adaptatif ?

La diffusion en continu à débit adaptatif est une technique qui permet aux lecteurs vidéo d'ajuster le niveau de qualité d'une vidéo en fonction des conditions du réseau. Si la connexion réseau est lente, le lecteur charge des segments vidéo de qualité inférieure, qui peuvent se charger plus rapidement. Si la connexion réseau fonctionne mieux, le lecteur charge la vidéo en haute définition. Ces ajustements sont effectués pendant la lecture de la vidéo.

La diffusion en continu à débit adaptatif est possible car les vidéos diffusées en continu sont divisées en segments et codées à plusieurs niveaux de qualité différents. Par conséquent, un lecteur peut choisir parmi plusieurs niveaux de qualité pour chaque segment de vidéo. Après chaque segment, le lecteur peut passer à un niveau de qualité supérieur ou inférieur selon les besoins.

HDS utilise la diffusion en continu à débit binaire adaptatif, tout comme le site HTTP live streaming (HLS) , qui porte le même nom.

HLS vs. HDS : quelle est la différence ?

HLS est l'un des protocoles de streaming les plus utilisés. Au départ, HLS était un protocole de streaming propriétaire développé par Apple, mais il est depuis devenu une norme ouverte. Les appareils Apple ne prennent toujours en charge que le protocole HLS.

Une différence importante entre ces deux méthodes de streaming est que le HDS bénéficie d'un soutien et d'une adoption moins répandus que le HLS. En 2021, Apple détient près d'un quart du marché mondial des smartphones. L'utilisation du HDS exclut donc une part importante des spectateurs potentiels. En fait, le HDS était destiné à être utilisé avec Adobe Flash, qui a été abandonné. Aujourd'hui, relativement peu de téléspectateurs sont susceptibles de posséder des appareils capables de lire des flux HDS.

