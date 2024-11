O Eurovisão saiu do ar por causa de um DDoS. A Cloudflare colocou a final on-line novamente.

Realizado anualmente desde 1956, o Festival Eurovisão da Canção] alcançou 170 milhões de espectadores na TV em todo o mundo em 2013. Participantes de cerca de 40 países apresentam uma canção original. Uma combinação de voto popular e júris nacionais decide quem passa das semifinais para a grande final. Os vencedores anteriores do Eurovisão incluem Celine Dion, a artista canadense com mais discos vendidos de todos os tempos, e ABBA, o grupo de maior sucesso que já participou do concurso. O concurso ocorre durante todo o ano. As semifinais e a final duram apenas uma semana, transformando a grande final em um evento incrivelmente empolgante e intenso.

Eurovisão manda um SOS para a Cloudflare

Durante a semifinal do Festival Eurovisão da Canção de 2012, o momento do ano mais intenso para o site, a Eurovision.tv sofreu um grande ataque de DDoS. “Nosso provedor de rede de distribuição de conteúdo na época não podia fazer muita coisa para mitigar o ataque. Como estávamos usando uma CDN, nosso parceiro de host também não conseguia fazer muita coisa em termos de filtragem”, afirmou Wouter van Vliet, Desenvolvedor de Projetos do Festival Eurovisão da Canção da EBU/EUROVISION. “A primeira onda de tráfego do ataque foi mitigada com algumas técnicas de bloqueio implementadas pela nossa CDN, Porém, quando o ataque ficou mais criativo, não conseguiram fazer mais nada”.

Wouter e sua equipe haviam conhecido a Cloudflare alguns meses antes e decidiram lembrar do serviço caso necessitassem de segurança e proteção adicionais. Esse momento chegou antes do imaginado. Quando o site principal do programa de TV favorito da Europa ficou inativo durante a época mais crítica do ano, poucos dias antes da Grande Final, decidiram que precisavam da Cloudflare. E rápido!

Durante a primeira semifinal, fãs do Festival Eurovisão da Canção acessam o site para descobrir os resultados e assistir a streams on-line do festival. Com interrupções no serviço do site, visitantes do mundo todo da Eurovision.tv tiveram dificuldade para acessar esses resultados e streams. Era fundamental para o Festival Eurovisão da Canção que o site voltasse a funcionar.

Então, o Festival Eurovisão da Canção entrou em contato com a Cloudflare. A Cloudflare mitigou o ataque de DDoS e o site voltou a ficar on-line. A equipe editorial e os visitantes do Eurovision.tv perceberam imediatamente que o site estava funcionando. “Também percebemos que os servidores estavam começando a funcionar novamente”, disse van Vliet. “A partir desse momento, fomos bem-sucedidos. A Cloudflare deixou nossas plataformas muito mais estáveis, o que teve um valor enorme para nós”.

A Cloudflare responde e oferece mais do que busca e resgate

Além de mitigar o ataque de DDoS, a Cloudflare também melhorou o desempenho da Eurovision.tv, oferecendo uma melhoria perceptível em tempo de carga para todos os visitantes do site. Com a segurança e o desempenho sob controle, o Festival Eurovisão da Canção pôde se livrar do antigo serviço de CDN e contar inteiramente com a Cloudflare.

Ao usar mais o serviço, o Festival Eurovisão da Canção descobriu outras funcionalidades que simplificaram sua vida. A Eurovision.tv usou Page Rules para armazenar conteúdo adicional em cache na borda da Cloudflare, acelerando a entrega sem sacrificar as atualizações imediatas durante o evento global. O Page Rules oferece aos clientes da Cloudflare um controle detalhado sobre como o Cloudflare interage com um site, página por página.

“A combinação entre mitigação de ataque e CDN é o que a torna tão eficiente”, declarou van Vliet. "Graças ao excelente suporte que recebemos da equipe da Cloudflare, especialmente durante as nossas semanas de pico em maio, nos sentimos mais confiantes de que os sites funcionariam regularmente independentemente do volume do tráfego... e funcionaram".