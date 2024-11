L’Eurovision a été interrompue par une attaque DDoS. Cloudflare l’a remise en ligne.

Le concours Eurovision de la chanson a lieu chaque année de puis 1956. En 2013, il a été suivi par 170 millions de téléspectateurs. Les participants d'une quarantaine de pays différents interprètent une chanson originale. La combinaison des votes du public et des jurys nationaux permet de désigner les artistes qui franchissent le cap de la demi-finale pour participer à la grande finale. Les vainqueurs des éditions précédentes de l’Eurovision comptent dans leur rang Céline Dion, l'artiste canadienne la plus vendue de tous les temps, et le célèbre groupe ABBA. Le concours s’étend tout au long de l'année. Les demi-finales et la finale ne durent qu'une semaine et offrent un événement particulièrement intense et passionnant pour la grande finale.

L’Eurovision envoie un SOS à Cloudflare

Lors de la demi-finale du concours Eurovision de la chanson 2012, la période la plus chargée de l’année pour le site Web, Eurovision.tv a été la cible d'une importante attaque DDoS. « À ce moment-là, notre fournisseur de réseau de distribution de contenu ne pouvait que très peu atténuer l'attaque et, comme nous utilisions un CDN, notre partenaire d’hébergement n’était pas non plus en mesure de filtrer correctement », déclare Wouter van Vliet, développeur de projets pour le concours Eurovision de la chanson chez EBU / EUROVISION. « Le premier flot de trafic d’attaque a été atténué grâce à des techniques de blocage mises en œuvre par notre CDN, mais lorsque l’attaque est devenue plus créative, ils ne pouvaient plus rien faire. »

Wouter et son équipe sont tombés sur Cloudflare quelques mois plus tôt et avaient décidé de garder le service à l’esprit au cas où ils auraient besoin de sécurité et de protection supplémentaires. Ce moment est arrivé plus tôt que prévu. Le site principal de l’émission de télévision la plus regardée en Europe étant en panne pendant la période la plus critique de l’année ; quelques jours seulement avant la grande finale, ils ont décidé qu’ils avaient besoin de Cloudflare. Et rapidement !

Lors de la première demi-finale, les fans du concours Eurovision de la chanson accèdent au site Web pour connaître les résultats et regarder le concours en streaming.Les services du site étant perturbés, les visiteurs d’Eurovision.tv du monde entier ont eu des difficultés à accéder à ces résultats et aux retransmissions. Il était impératif pour le concours Eurovision de la chanson d’être à nouveau opérationnel.

Le concours Eurovision de la chanson a donc contacté Cloudflare. Cloudflare a atténué l’attaque DDoS, et le site est revenu en ligne. L'équipe éditoriale et les visiteurs TV de l'Eurovision ont immédiatement remarqué que le site fonctionnait de nouveau. « Nous avons également constaté que les serveurs commençaient à reprendre un peu leur souffle », a déclaré M. van Vliet. « Depuis ce moment, nous n’avons fait que nous développer. Cloudflare a rendu nos plateformes beaucoup plus stables, ce qui représente une valeur énorme pour nous. »

Cloudflare a répondu présent en réalisant bien plus qu’une simple opération de sauvetage

Cloudflare a non seulement atténué l’attaque DDoS, mais a également optimisé les performances d’Eurovision.tv, avec une amélioration notable des temps de chargement pour tous les visiteurs du site. Le concours Eurovision de la chanson a pu se débarrasser de son ancien service CDN, décidant ainsi de faire entièrement confiance à Cloudflare pour la sécurité et les performances.

En utilisant davantage le service, l’équipe du concours Eurovision de la chanson a découvert des fonctionnalités supplémentaires pouvant faciliter leur quotidien.Eurovision.tv a appliqué des Page Rules pour mettre en cache du contenu supplémentaire en périphérie de Cloudflare, accélérant ainsi la distribution sans affecter les mises à jour en temps réel lors de l'événement mondial. Les Page Rules donnent aux clients Cloudflare un contrôle précis sur la manière dont Cloudflare interagit avec un site, page par page.

« Combinés, l’atténuation d'attaque et le CDN en font une solution ultra performante », déclare van Vliet. « Grâce à l’assistance exceptionnelle proposée par l’équipe Cloudflare, surtout durant les semaines chargées de mai, nous étions rassurés sur le fait que les sites fonctionneraient correctement quelle que soit la densité du trafic, et ce fut le cas. »