Eurovisión se cayó como consecuencia de este ataque. Cloudflare lo restableció.

Celebrado cada año desde 1956, el Festival de Eurovisión alcanzó 170 millones de televidentes en todo el mundo en el 2013. Los participantes de unos 40 países interpretan una canción original, y en una combinación de voto del público y de jurados nacionales se decide quién continúa desde las semifinales hasta la Gran Final. Entre algunos de los ganadores de ediciones pasadas de Eurovisión se encuentra Celine Dion, la artista canadiense con más discos vendidos de todos los tiempos, y ABBA, el grupo más exitoso que jamás haya participado en el concurso. El concurso se desarrolla durante todo el año. Las semifinales y la final duran solo una semana, lo que lo convierte en un evento increíblemente emocionante e intenso.

Eurovisión le envía una señal de auxilio a Cloudflare

Durante la semifinal del Festival de la Canción de Eurovisión de 2012, el per íodo más activo del año en el sitio web, Eurovision TV fue víctima de un ataque DDoS. “Nuestro proveedor de red de entrega de contenido en ese momento no pudo hacer mucho para mitigar el ataque, y como nosotros estábamos usando CDN, nuestro socio de alojamiento tampoco pudo filtrar demasiado”, comentó Wouter van Vliet, desarrollador de proyectos del Festival de la Canción de Eurovisión en EBU/EUROVISION. “La primera avalancha del tráfico de ataque se mitigó con algunas técnicas de bloqueo implementadas por nuestra CDN, pero, cuando el ataque se volvió más sofisticado, no pudieron hacer nada más”.

Wouter y su equipo se contactaron con Cloudflare unos meses antes y habían decidido tener en cuenta el servicio en el caso de que necesitaran seguridad y protección adicionales. Ese momento llegó antes de lo que habían imaginado. Al caerse el sitio principal del programa de televisión favorito de Europa durante el período más crítico del año, solo unos días antes de la gran final, decidieron que necesitaban los servicios de Cloudflare. ¡Y rápido!

Durante la primera semifinal, los seguidores del Festival de la Canción de Eurovisión acceden al sitio web para ver los resultados y mirar secuencias de videos del concurso en línea. Debido a la interrupción del servicio, los visitantes de todo el mundo de Eurovision.tv tuvieron dificultades para acceder y ver estos resultados y secuencias de videos. Era indispensable que el sitio del Festival de la Canción de Eurovisión se restableciera.

Fue así que el Festival de la Canción de Eurovisión se comunicó con Cloudflare. Cloudflare mitigó el ataque DDoS y el sitio se restableció. El equipo editorial y los visitantes de Eurovision.tv notaron inmediatamente que el sitio funcionaba correctamente “También notamos que los servidores comenzaban a tener algo de espacio adicional”, comentó van Vliet. “Hemos progresado a partir de ese momento. Cloudflare ha logrado que nuestras plataformas sean mucho más estables, lo que representa un gran valor para nosotros”.

Cloudflare brinda respuestas y ofrece mucho más que un servicio de búsqueda y rescate

Cloudflare no solo mitigó el ataque DDoS, sino que también optimizó el rendimiento de Eurovision.tv, ya que hubo una mejora evidente en el tiempo de carga para todos los visitantes del sitio. Con la seguridad y el rendimiento en buenas manos, el Festival de la Canción de Eurovisión pudo deshacerse de su anterior servicio de CDN y depositó toda su confianza en Cloudflare.

Como el Festival de la Canción de Eurovisión comenzó a usar más el servicio, descubrieron funciones adicionales que les facilitaron las cosas. Eurovision.tv usó Page Rules para almacenar en caché el contenido adicional en el perímetro de Cloudflare, lo que le permitió acelerar la entrega sin sacrificar las actualizaciones en tiempo real durante el evento a nivel global. Page Rules ofrece a los clientes de Cloudflare un control detallado sobre cómo Cloudflare interactúa con un sitio, página por página.

“La combinación de mitigación de ataques y CDN es lo que hace que el sistema sea tan impactante”, afirmó van Vliet. “Gracias al excelente apoyo que tuvimos por parte del equipo de Cloudflare, sobre todo durante las semanas de mayor actividad en mayo, tenemos la seguridad de que los sitios seguirían funcionando sin problemas independientemente de las cantidades de tráfico, y así fue”.