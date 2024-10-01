歐洲電視網因為 DDoS 攻擊而下線。 但 Cloudflare 又使它恢復了正常。

歐洲電視網歌唱大賽 (Eurovision Song Contest) 自 1956 年以來每年舉行一次，2013 年的全球電視觀眾達到了 1.70 億。來自大約 40 個國家/地區的參與者表演一首原創歌曲，然後由公眾投票和國家評審團共同決定誰可以從半決賽突圍、進到總決賽。歐洲電視網的過往獲獎者包括有史以來作品最暢銷的加拿大藝人席琳·迪翁和參加比賽前最成功的樂隊 ABAB。比賽全年展開，但半決賽和決賽僅持續一周，因此是一場十分精彩、激烈的決賽。

歐洲電視網向 Cloudflare 求救

在 2012 年歐洲電視網歌唱大賽半決賽期間，也就是網站全年最繁忙的時候，Eurovision.tv 遭到了大型 DDoS 攻擊。 「我們當時的內容交付網路提供商面對攻擊幾乎束手無策，並且由於我們使用的是 CDN，我們的託管�合作夥伴也不能做太多篩選，」EBU/EUROVISION 的歐洲電視網歌唱比賽專案開發人員 Wouter van Vliet 說。 「我們的 CDN 實施了一些攔截技術，緩解了第一波攻擊流量，但是當攻擊改變手段時，他們就無能為力了。」

在那之前的幾個月，Wouter 和他的團隊瞭解到了 Cloudflare，並決定在他們需要額外的安全性和保護考慮後者提供的服務。 他們只是沒想到這個時候來得這麼快。 歐洲最受歡迎的電視節目的主播網站在一年中最關鍵的時刻（即總決賽之前的幾天）下線了，所以他們決定，他們需要 Cloudflare， 並且要儘快！

在第一場半決賽期間，歐洲電視網歌唱大賽的粉絲會訪問該網站，以查找結果並觀看比賽的線上直播。 由於網站服務中斷，來自世界各地的 Eurovision.tv 訪客都無法獲得這些結果和資訊流。 對於歐洲電視網歌曲大賽而言，網站必須要重新上線並運行。

因此，歐洲電視網歌唱大賽向 Cloudflare 發出了求救信號。Cloudflare 緩解了 DDoS 攻擊，讓網站恢復了線上狀態。編輯團隊和 Eurovision.tv 的訪問者立即注意到網站已恢復正常運行。van Vliet 說：「我們還注意到，伺服器也開始有了一些喘息的空間。從那之後，我們一直蓬勃發展。Cloudflare 使我們的平台更加穩定，這對我們來說具有巨大的價值。」

Cloudflare 有求必應，不僅僅提供搜索和救援

Cloudflare 不僅緩解了 DDoS 攻擊，而且還提高了 Eurovision.tv 的性能，大大縮短了每個訪客的載入時間。 在安全性和性能都得到照應之後，歐洲電視網歌唱大賽拋棄了之前的 CDN 服務，完全依靠 Cloudflare。

隨著歐洲電視網歌唱大賽越來越多地使用 Cloudflare 的服務，他們發現了其他大有裨益的功能。 Eurovision.tv 使用「頁面規則」在 Cloudflare 的邊緣上緩存其他內��容，從而在不犧牲全域活動最新更新的情況下，加快了交付速度。 通過頁面規則，Cloudflare 客戶可以對 Cloudflare 如何與頁面進行逐頁交互進行精細控制。

van Vliet 說：「緩解攻擊和 CDN 的組合使它堅不可摧。 感謝 Cloudflare 團隊給我們的大力支持，特別是在五月的高峰期，我們擁有前所未有的安全感，無論流量多少，這些網站都能保持平穩運行 - 而且持續中。」