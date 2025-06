Cloudflare obtient de nouvelles et importantes certifications mondiales en matière de confidentialité afin de bâtir la confiance dans le monde entier

Paris, le 3 juin 2025 — Cloudflare, Inc. (NYSE : NET), le leader dans le domaine du cloud de connectivité, annonce qu'elle fait partie du premier groupe d'entreprises officiellement certifiées dans le cadre de deux nouvelles normes mondiales de confidentialité, les systèmes Global CBPR (Global Cross-Border Privacy Rules, règles mondiales en matière de confidentialité transfrontalière) et Global PRP (Global Privacy Recognition for Processors, reconnaissance mondiale de la confidentialité des sous-traitants de données). Ces nouvelles certifications, lancées par un forum réunissant neuf gouvernements, permettent aux entreprises telles que Cloudflare de démontrer leur engagement volontaire à respecter les normes en matière de protection des données et de confidentialité lors des transferts de données personnelles transfrontaliers. Grâce à ces nouvelles certifications, les entreprises peuvent avoir la certitude que Cloudflare a mis en place des mesures de contrôle et de protection autour des données de leurs clients.

« La gestion d'une entreprise à l'échelle mondiale devient de plus en plus complexe », explique Matthew Prince, cofondateur et CEO de Cloudflare. « Les normes mondiales telles que le Global CBPR et le Global PRP sont importantes, car elles peuvent définir des directives claires et cohérentes en matière de confidentialité des données. Elles facilitent également la tâche aux entreprises qui cherchent à évoluer et à avoir une activité au-delà de leurs frontières. Cloudflare accorde depuis longtemps la priorité à la confidentialité, à la fois en contribuant à l'élaboration de nouveaux protocoles sectoriels, mais aussi en intégrant par défaut cette notion à nos produits. Nous sommes aujourd'hui l'une des premières entreprises à obtenir ces nouvelles certifications mondiales. »

Les certifications Global CBPR et Global PRP ont été définies par les neuf gouvernements des pays suivants : Australie, Canada, Japon, Mexique, République de Corée, Philippines, Singapour, Taipei chinois et États-Unis. Le Royaume-Uni, les Bermudes, l'île Maurice et le Centre financier international de Dubaï (Dubai International Financial Centre, DIFC) sont des membres associés du système CBPR.

Ces deux nouvelles certifications contribuent à combler les lacunes des différentes législations en vigueur à travers le monde concernant la protection des données et permettent aux entreprises d'apporter la preuve de leur conformité à une norme internationale reconnue. Conçus pour soutenir en toute sécurité les mouvements transfrontaliers de données personnelles, mais aussi pour instaurer un climat de confiance entre les consommateurs et les entreprises, les systèmes Global CBPR et Global PRP se présentent comme un ensemble de normes régissant la protection des données et la confidentialité. Ces certifications s'appuient sur les neuf principes directeurs ci-dessous pour couvrir 50 exigences concernant la manière dont les entreprises doivent collecter, gérer et protéger les informations personnelles dont elles ont la charge :

Prévention des dommages

Information

Limitation de la collecte

Utilisation des informations personnelles

Choix

Intégrité des informations personnelles

Mesures de sécurité des données

Droits d'accès et de rectification

Responsabilité

De même, Cloudflare bénéficie actuellement de la certification ISO 27701 et ISO 27018, deux normes qui définissent des lignes directrices sur la manière dont les entreprises traitent les informations d'identification personnelle (PII, Personally Identifiable Information) au sein des environnements cloud publics, ainsi que d'une conformité vérifiée au Code de conduite cloud de l'UE (EU Cloud Code of Conduct). Le code de conduite cloud de l'UE est reconnu dans le cadre du RGPD dans les 30 pays de l'EEE (Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Islande, Irlande, Italie, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Norvège, Pologne, Portugal, République de Chypre, République tchèque, Roumanie, Slovaquie, Slovénie, Suède).

