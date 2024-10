Cloudflare présente son équipe d'information sur les menaces et s'engage à rendre les recherches mondiales, détaillées et opportunes de cette dernière accessibles à tous

Paris, le 24 septembre 2024 — Cloudflare, Inc. (NYSE : NET), le leader dans le domaine du cloud de connectivité, annonce que son équipe chargée des informations sur les menaces, Cloudforce One, rendra ses recherches publiques pour la première fois dans le cadre de son engagement envers la démocratisation de l'accès aux statistiques essentielles sur les menaces. Grâce à l'alliance de l'expertise de l'équipe Cloudforce One et de la puissance du réseau mondial de l'entreprise (l'un des plus vastes du monde), les équipes de sécurité ont désormais accès à des informations en temps réel sur les tactiques malveillantes et les tendances qui sous-tendent les 158 milliards de menaces que le réseau Cloudflare bloque chaque jour.

Les acteurs malveillants cherchent à réaliser leurs objectifs. Motivés par l'efficacité et le profit, ils changent en permanence de tactiques afin de découvrir de nouveaux moyens sophistiqués d'exploiter les vulnérabilités. Il en résulte un panorama des menaces en évolution constante, complexe et implacable, comme le reflètent les projections relatives à la cybercriminalité, qui doit atteindre les 10 500 milliards de dollars en 2025. Alors que les équipes de sécurité s'efforcent de lutter contre les risques qui ont conduit à une augmentation de 72 % des violations de données ces dernières années, l'accès à un ensemble d'informations sur les menaces n'a jamais été aussi essentiel. Elles permettent d'apporter de la clarté sur les causes de ces violations et sur les mesures proactives à mettre en place pour les prévenir. Grâce à ces informations, les responsables de la sécurité peuvent prendre des décisions plus éclairées déplaçant le curseur en faveur de la résilience.

« Nous pensons pouvoir contribuer à bâtir un Internet plus sécurisé et plus fiable. Toutefois, un tel Internet ne pourra exister si nous ne déstabilisons pas et n'épuisons pas les ressources des pirates qui abusent de sa puissance à des fins personnelles ou politiques », précise Matthew Prince, CEO et cofondateur de Cloudflare. « Aujourd'hui, Cloudflare permet aux défenseurs de prendre une longueur d'avance dans la course, en s'engageant à partager, en continu et avec le secteur dans son ensemble, un corpus nuancé d'informations sur les menaces auquel aucune autre entreprise n'a accès.

Le portail d'informations sur les menaces de Cloudflare offre une vue centralisée sur le panorama des menaces dans son intégralité. Cloudflare vous propose désormais ses propres experts par l'intermédiaire de Cloudforce One pour vous aider à identifier les menaces émergentes et à y répondre, tout en vous proposant des données de reconnaissance en temps réel. Aujourd'hui, l'équipe Cloudforce One a publié des informations approfondies sur les sujets suivants :

Un acteur axé sur l'Asie du Sud, ciblant les gouvernements, le secteur de la défense et les infrastructures critiques : surnommé « SloppyLemming », cet acteur malveillant a perpétré des attaques visant essentiellement le Pakistan. SloppyLemming tire principalement parti de techniques de collecte d'identifiants (p. ex. des tactiques impliquant le vol de données personnelles ou financières auprès des utilisateurs) pour exploiter ses cibles.

: surnommé « SloppyLemming », cet acteur malveillant a perpétré des attaques visant essentiellement le Pakistan. SloppyLemming tire principalement parti de techniques de collecte d'identifiants (p. ex. des tactiques impliquant le vol de données personnelles ou financières auprès des utilisateurs) pour exploiter ses cibles. Augmentation des attaques sur la chaîne d'approvisionnement mondiale. Les fraudes sur le fret sont en plein essor : depuis janvier 2024, les entreprises qui relient les expéditeurs à leurs marchandises ont constaté une hausse substantielle des attaques liées à la fraude. Un client du secteur agroalimentaire inscrit au Fortune 500 fait les frais d'environ 10 de ces incidents chaque mois depuis le début de l'année. La technique la plus largement employée pour exécuter ces attaques sur les entreprises repose sur le « double courtage », une méthode de type « homme du milieu » dans laquelle un acteur malveillant se fait passer pour une entreprise de transport afin d'encaisser des paiements.

« Les informations sur les menaces ne sont pas négociables lorsqu'il s'agit de faire à nouveau pencher la balance en faveur des défenseurs. De même, grâce à ses appuis solides sur le réseau mondial de Cloudflare, Cloudforce One identifie les attaques et vous protège contre ces dernières à l'aide d'un arsenal inégalé », explique Blake Darché, Head of Cloudforce One chez Cloudflare. « Dans cette nouvelle ère pour les informations sur les menaces, Cloudforce One est parfaitement positionnée pour détecter et détruire les acteurs malveillants qui sapent la confiance et sèment le chaos. »

Pour rester informés des statistiques publiées en continu par l'équipe Cloudforce One, inscrivez-vous aux mises à jour sur le site web des informations sur les menaces Cloudforce One. Les clients Cloudflare existants auront accès aux nouvelles informations de Cloudforce One par le biais de leur tableau de bord de sécurité Cloudflare.

Cloudflare s'est donné pour mission de contribuer à bâtir un Internet meilleur. Or, un meilleur Internet ne peut exister que si les forces du bien sont capables de détecter, d'entraver et de détruire les acteurs malveillants qui cherchent à saper la confiance et à manipuler Internet à leurs propres fins, personnelles ou politiques. C'est ici que Cloudforce One fait son entrée. Mise en place par Cloudflare, cette équipe dédiée de chercheurs de renommée mondiale dans le domaine des menaces a été chargée de publier des informations sur ces dernières afin d'armer les équipes de sécurité du contexte nécessaire pour prendre des décisions rapides, en toute confiance. Nous identifions les attaques et vous protégeons contre celles-ci grâce à des statistiques dont personne d'autre ne dispose. Les fondations de notre visibilité reposent sur le réseau mondial de Cloudflare, l'un des plus vastes au monde, qui couvre près de 20 % d'Internet. Adoptés par des millions d'utilisateurs aux quatre coins d'Internet, nos services nous permettent de disposer d'une visibilité inégalée sur les événements mondiaux, y compris les activités malveillantes. Cette position avantageuse permet à Cloudforce One d'exécuter une reconnaissance en temps réel, de perturber les attaques dès leur lancement et de transformer les informations en réussites tactiques. Vous pouvez suivre Cloudforce One sur : Blog | X

À propos de Cloudflare

Cloudflare, Inc. (NYSE : NET), le leader dans le domaine du cloud de connectivité, s'est donné pour mission de contribuer à bâtir un Internet meilleur. Nous fournissons aux entreprises tous les moyens nécessaires pour rendre leurs collaborateurs, leurs applications et leurs réseaux plus rapides et plus sûrs, partout dans le monde, tout en réduisant la complexité et les coûts. Le cloud de connectivité Cloudflare propose la plateforme unifiée la plus complète en matière de produits et d'outils de développement cloud-native, permettant à toutes les entreprises de bénéficier des mesures de contrôle dont elles ont besoin pour travailler, développer et dynamiser leur activité.

Reposant sur l'un des réseaux les plus vastes et les plus interconnectés du monde, Cloudflare bloque chaque jour des milliards de menaces en ligne pour le compte de ses clients. Des millions d'entreprises et d'organisations nous font confiance, des plus grandes marques aux entrepreneurs individuels et aux PME, en passant par les organismes à but non lucratif, les groupes d'assistance humanitaire et les administrations du monde entier.

Pour en apprendre davantage sur le cloud de connectivité Cloudflare, rendez-vous sur cloudflare.com/connectivity-cloud. Pour découvrir les nouvelles tendances et informations concernant Internet, rendez-vous sur https://radar.cloudflare.com.

Suivez-nous : Blog | X | LinkedIn | Facebook | Instagram

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sens de la section 27A de la loi Securities Act de 1933, dans sa version modifiée, et de la section 21E de la loi Securities Exchange Act de 1934, dans sa version modifiée, lesquelles déclarations comportent des incertitudes et risques substantiels. Dans certains cas, les déclarations prospectives peuvent être identifiées par la présence de mots tels que « peut », « sera », « devrait », « s'attend à », « étudie », « planifie », « prévoit », « pourrait », « a l'intention de », « vise », « projette », « envisage », « considère », « estime », « prédit », « potentiel » ou « continue » ou de la forme négative de ces mots ou d'autres termes ou expressions similaires concernant les attentes, la stratégie, les plans ou les intentions de Cloudflare. Toutes les déclarations prospectives ne contiennent cependant pas les termes identificateurs suscités. Les déclarations prospectives exprimées ou sous-entendues dans le présent communiqué de presse comprennent, sans s'y limiter, les déclarations concernant les capacités et l'efficacité de Cloudforce One, ainsi que des autres produits et technologies Cloudflare, les avantages potentiels liés à l'utilisation de Cloudforce One, ainsi que des autres produits et technologies Cloudflare, pour les clients Cloudflare, les fonctionnalités et les avantages potentiels découlant de l'utilisation de Cloudforce One ou de n'importe quel autre produit ou technologie Cloudflare, le développement technologique, les opérations, la croissance, les initiatives ou les stratégies futures de Cloudflare, les futures tendances du marché, de même que les commentaires formulés par le CEO de Cloudflare et d'autres personnes. Les résultats réels peuvent différer sensiblement des résultats énoncés ou sous-entendus dans les déclarations prospectives en raison d'un certain nombre de facteurs, notamment, sans s'y limiter, les risques détaillés dans les documents déposés par Cloudflare auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC), comme notre rapport annuel sur formulaire 10-Q déposé le 1er août 2024, ainsi que d'autres documents susceptibles d'être déposés ponctuellement par Cloudflare auprès de la SEC.

Les déclarations prospectives effectuées dans le présent communiqué de presse concernent uniquement les événements survenus à la date à laquelle sont effectuées lesdites déclarations. Cloudflare ne s'engage aucunement à mettre à jour les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse afin de refléter des événements ou des circonstances postérieurs à la date du présent communiqué de presse ou de refléter de nouvelles informations ou la survenue d'événements imprévus, sauf dans les cas prévus par la loi. Cloudflare peut ne pas parvenir à concrétiser réellement les plans, intentions ou attentes divulgués dans ses déclarations prospectives et le lecteur ne devrait donc pas se fier indûment à ces déclarations.

© 2024 Cloudflare, Inc. Tous droits réservés. Cloudflare, le logo Cloudflare et les autres marques Cloudflare sont des marques commerciales et/ou des marques déposées de Cloudflare, Inc. aux États-Unis et dans d'autres juridictions. Tous les autres noms et marques mentionnés dans le présent document peuvent être des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.