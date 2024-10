Cloudflare pour les jeux Sécurisez, accélérez, analysez et créez avec Cloudflare

La mise en œuvre d'expériences en temps réel et à grande échelle pour des joueurs du monde entier constitue un défi de taille. Relevez le défi avec Cloudflare et proposez une expérience de jeu en ligne rapide, immersive et fiable.

Sécurisez et accélérez votre jeu grâce au SLA avec garantie de disponibilité de 100 %, à l'atténuation des attaques DDoS et des bots, à l'accélération du trafic et à l'architecture de matchmaking serverless conçue sur mesure, parmi les nombreux autres avantages proposés par Cloudflare.