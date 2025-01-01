S’inscrire

Le programme de spécialisation partenaires Intégrateurs de systèmes internationaux de Cloudflare est conçu pour les partenaires qui font preuve de leadership, ainsi que de fonctionnalités d'intégration et de relations commerciales uniques avec des entreprises clientes internationales.

Pourquoi devenir partenaire de Cloudflare ?

Rationalisez vos recours

Ajoutez des solutions Cloudflare à des projets et flux de travail existants sans avoir à fournir d'efforts grâce à la personnalisation et aux intégrations prêtes à l'emploi.

Intensifiez le succès

Bénéficiez d'une assistance multi-fonction pour une formation commerciale et technique complète, un marketing à deux marques et un succès auprès des clients.

Wrench icon
Fournissez une technologie éprouvée

Offrez une technologie à la pointe du marché étayée par une analyse indépendante pour satisfaire les clients.

Atteignez vos objectifs avec Cloudflare

Arrow external link 2 orange
Accélérez le délai de rentabilité pour les clients

Aidez les clients à atteindre leurs objectifs plus rapidement avec la flexibilité, la résilience et les performances Cloudflare.

Collapse - WEB APPROVED icon - orange
Concluez des affaires plus rapidement

Les processus de ventes simplifiés, les programmes marketing communs et la fourniture rapide de solutions réduisent les frais généraux associés aux solutions.

icon scale aqua
Donnez une impulsion à l'innovation

Obtenez une assistance technique pour développer des solutions différenciées basées sur la mise en réseau et la sécurité de Cloudflare.

Performance arrow up icon
Augmentez la rentabilité

Une tarification transparente, des remises dans le cadre du programme et des mesures incitatives pour récompenser les performances vous aident à optimiser les avantages que vous tirerez de ce partenariat.

Unir nos forces à celles des principaux intégrateurs de systèmes internationaux

