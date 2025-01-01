Cloudflareのグローバルシステムインテグレーターパートナースペシャリゼーションは、リーダーシップ、特徴的な統合能力、グローバル企業顧客との商的関係を実証したパートナーを認定するプログラムです。
カスタマイズとプレビルド統合により、Cloudflareのソリューションを既存のプロジェクトとワークレスに煩わらしさなしで取り込み。
包括的セールスおよび技術研修、機能横断的なサポート、共同ブランドによるマーケティング、そしてカスタマーサクセスが実現。
顧客を満足させる個別分析に支えられた、市場をリードするテクノロジーを提案
Cloudflareの柔軟性、耐性、パフォーマンスで、顧客の目標達成をより加速。
簡素化されたセールスプロセス、協働型マーケティングプログラム、スピーディなソリューションのデリバリーでソリューションのオーバーヘッドを削減。
Cloudflareのネットワーキングおよびセキュリティ基盤に基づき差別化したソリューションを構築する、テクニカルサポートを提供。
透明性あるプライシング、プログラム割引、「価値に対す�る報酬（RFV）」インセンティブがパートナーシップの成果を最大化。