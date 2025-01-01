サインアップ

Cloudflareのグローバルシステムインテグレーターパートナースペシャリゼーションは、リーダーシップ、特徴的な統合能力、グローバル企業顧客との商的関係を実証したパートナーを認定するプログラムです。

Cloudflareのパートナーになる理由

エンゲージメントをまとめ上げる

カスタマイズとプレビルド統合により、Cloudflareのソリューションを既存のプロジェクトとワークレスに煩わらしさなしで取り込み。

成果をスケーリング

包括的セールスおよび技術研修、機能横断的なサポート、共同ブランドによるマーケティング、そしてカスタマーサクセスが実現。

実証済みのテクノロジーを届ける

顧客を満足させる個別分析に支えられた、市場をリードするテクノロジーを提案

Cloudflareと共に、組織の目標を達成する

顧客のタイムトゥバリュー（TtV）を加速

Cloudflareの柔軟性、耐性、パフォーマンスで、顧客の目標達成をより加速。

契約成立を加速

簡素化されたセールスプロセス、協働型マーケティングプログラム、スピーディなソリューションのデリバリーでソリューションのオーバーヘッドを削減。

イノベーションを加速

Cloudflareのネットワーキングおよびセキュリティ基盤に基づき差別化したソリューションを構築する、テクニカルサポートを提供。

収益性の強化

透明性あるプライシング、プログラム割引、「価値に対する報酬（RFV）」インセンティブがパートナーシップの成果を最大化。

大手グローバルシステムインテグレーターと提携

Accenture ロゴ
