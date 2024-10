Constatant que le monde peinait à distribuer le vaccin contre la COVID-19 de manière équitable et efficace, nous avons souhaité soutenir cette cause en lui apportant nos technologies et notre expertise. Dans le cadre du projet Fair Shot, Cloudflare propose gratuitement son service File d'attente aux agences gouvernementales, hôpitaux, pharmacies ou autres structures facilitant la distribution du vaccin contre la COVID-19, et ce au moins jusqu'au 1er juillet 2024.