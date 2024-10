Wenn Unternehmen oder Organisationen mit erhöhter Nachfrage nach einer bestimmten Ressource – seien es Konzertkarten, ein neues Turnschuhmodell oder ein Impfstoff – konfrontiert sind, können sie die Interessenten mit der Waiting Room-Funktion von Cloudflare in virtuelle Warteschlangen einreihen und dann in der entsprechenden Reihenfolge abfertigen. Der Waiting Room-Service kann jeder Anmeldungsseite vorgeschaltet werden, ohne dass dafür Veränderungen am Quellcode vorgenommen werden müssen.Das Projekt „Fair Shot“ wurde 2022 mit einem Webby Award ](https://winners.webbyawards.com/2022/apps-and-software/software-services-platforms/event-management/220961/cloudflares-project-fair-shot) in der Kategorie „People's Voice Winner“ ausgezeichnet.