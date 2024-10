O recurso Waiting Room da Cloudflare permite que as organizações com maior demanda por um recurso (sejam ingressos para shows, novos tênis ou vacinas) organizem as pessoas em fila e, em seguida, aloquem acesso. As salas de espera podem ser implantadas na frente de qualquer site de inscrição existente, sem exigir alterações de código.

Em 2022, o Project Fair Shot recebeu um Webby Award na categoria People's Voice Winner.