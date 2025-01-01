Project Fair Shot

Illustration of vaccine shot and vial

Во всем мире правительства, больницы и аптеки изо всех сил пытаются распространить вакцину от COVID-19. Технические ограничения приводят к сбою сайтов регистрации вакцин из-за большого количества регистраций.

Мы в Cloudflare хотим помочь.

Illustration of vaccine shot and vial

Зал ожидания Cloudflare

Cloudflare waiting room spot illustration

Функция «Зал ожидания» от Cloudflare позволяет организовать очередь и справедливо предоставлять доступ в ситуациях, когда спрос превышает предложение, будь то продажа билетов на концерт, старт продаж элитных кроссовок или программы вакцинации населения. Зал ожидания можно развернуть перед любым существующим сайтом регистрации, не меняя код самого сайта.

В 2022 году Project Fair Shot получил премию Webby Award в категории «Голос народа».

Cloudflare waiting room spot illustration

Мы видели, с какими сложностями сталкивался мир, стараясь справедливо и эффективно распределять вакцину от COVID-19, и мы решили помочь, предоставив наши технологии и опыт наших экспертов. В рамках кампании Project Fair Shot решение «Зал ожидания» от Cloudflare будет бесплатным для всех государственных учреждений, больниц, аптек и других организаций, участвующих в поставках вакцины от COVID-19, как минимум до 1 июля 2025 года.

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