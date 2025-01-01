Функция «Зал ожидания» от Cloudflare позволяет организовать очередь и справедливо предоставлять доступ в ситуациях, когда спрос превышает предложение, будь то продажа билетов на концерт, старт продаж элитных кроссовок или программы вакцинации населения. Зал ожидания можно развернуть перед любым существующим сайтом регистрации, не меняя код самого сайта.

В 2022 году Project Fair Shot получил премию Webby Award в категории «Голос народа».