Cloudflare, 위협 인텔리전스팀 소개 및 모든 사람이 정확하고 시기적절하게 글로벌 위협 연구에 접근할 수 있도록 노력

캘리포니아주 샌프란시스코, 2024년 9월 24일 – 주요 클라우드 연결성 기업인 Cloudflare, Inc.(NYSE: NET)는 중요한 위협 인사이트의 액세스를 대중화하기 위한 노력의 일환으로 위협 인텔리전스 팀 Cloudforce One에서 팀의 연구를 최초로 공개한다고 오늘 발표했습니다. Cloudforce One 팀의 전문성과 전 세계에서 규모가 가장 큰 Cloudflare의 전역 네트워크의 결합을 통해 이제 보안팀에서는 Cloudflare의 네트워크가 매일 차단하는 1,580억 건의 위협을 뒷받침하는 악의적인 전술과 트렌드의 정보에 적시에 액세스할 수 있게 됩니다.

위협 행위자는 임무에 따라 움직입니다. 효율성과 이익에 동기를 부여받은 위협 행위자는 정교하고 성공적인 익스플로잇을 위한 새로운 방법을 알아내기 위해 지속적으로 전술을 바꾸고 있습니다. 그 결과 사이버 범죄가 2025년 연간 $10.5조에 달할 것으로 예상되는 등 끊임없이 진화하고, 복잡하며, 압도적인 위협 환경으로 나타나고 있습니다. 지난 몇 년간 데이터 유출이 72% 증가하면서, 많은 위험에 대처해야 하는 보안팀의 위협 인텔리전스 액세스가 그 어느 때보다 중요해졌습니다. 위협 인텔리전스는 이러한 유출의 원인 및 예방을 위한 선제적인 조치를 명확하게 제공하여 보안 리더가 정보에 기반한 결정을 내리고 회복력을 높이도록 합니다.

"저희는 더 안전하고 신뢰할 수 있는 인터넷 구축을 지원할 수 있다고 믿습니다. 하지만 개인적 또는 정치적 이득을 위해 자신의 권한을 남용하는 해커의 리소스를 방해하고 소모하지 않는 한, 이는 존재할 수 없습니다."라고 Cloudflare의 CEO 겸 공동 창립자 Matthew Prince가 말합니다. "현재 Cloudflare는 다른 회사에서는 액세스할 수 없는 미묘한 위협 인텔리전스를 업계 전체와 지속적으로 공유하여 방어자가 앞서나갈 수 있도록 도움을 드리고 있습니다."

Cloudflare의 위협 인텔리전스 포털은 전체 위협 환경을 중앙 집중화된 관점으로 제공합니다. 이제 Cloudflare는 Cloudforce One을 통해 자사 전문가를 지원하여 새롭게 떠오르는 위협을 파악하고 대처하는 동시에 실시간 정찰 활동을 제공합니다. 오늘 Cloudforce One팀이 다음과 같은 심층적인 인사이트를 게시했습니다.

정부, 국방 부문, 중요 인프라를 노리는 남아시아 중심 위협 행위자 : "SloppyLemming"으로 알려진 이 위협 행위자는 주로 파키스탄을 겨냥하는 공격을 감행해 오고 있습니다. SloppyLemming은 주로 자격 증명 수집 기술(예: 사용자의 개인 또는 금융 데이터를 도용하는 전술)을 활용하여 대상을 익스플로잇합니다.

"방어자에게 유리하게 상황을 개선시키려면 위협 인텔리전스는 빼놓을 수 없습니다. 그리고 Cloudflare의 전역 네트워크를 토대로, Cloudforce One은 독보적인 무기로 공격을 파악하고 방어합니다."라고 Cloudflare의 Cloudforce One 책임자 Blake Darché가 말합니다. "새로운 위협 인텔리전스의 시대에서 Cloudforce One은 신뢰를 무너뜨리고 혼란을 야기하는 오늘날의 위협 행위자를 감지하고 저지하기 위해 완벽하게 자리잡고 있습니다.

Cloudforce One팀에서 출시한 온고잉 위협 인텔리전스의 최신 정보를 받으려면 Cloudforce One 위협 인텔리전스 웹 사이트를 구독하여 업데이트 사항을 받아 보세요. 기존 Cloudflare 고객은 Cloudflare 보안 대시보드를 통해 새로운 Cloudforce One 인텔리전스에 액세스할 수 있습니다.

Cloudflare의 사명은 더 나은 인터넷 구축을 지원하는 것입니다. 그리고 더 나은 인터넷은 신뢰를 무너뜨리고 개인적 또는 정치적 이득으로 인터넷을 왜곡하려는 위협 행위자를 감지하고, 방해하며, 저지하려는 선의의 단체가 있을 때만 존재할 수 있습니다. 전 세계적으로 유명한 위협 연구자들로 구성된 Cloudflare의 전담 팀인 Cloudforce One은 위협 인텔리전스를 게시하여 보안팀이 안심할 수 있는 결정을 신속하게 내릴 수 있도록 컨텍스트를 제공하는 업무를 맡고 있습니다. Cloudflare는 다른 누구도 갖추고 있지 않은 독보적인 인사이트로 공격을 파악하고 방어합니다. 인터넷의 약 20%를 포괄하는 Cloudflare의 전 세계 최대 규모 전역 네트워크가 이러한 가시성의 기반이 됩니다. 인터넷 곳곳에서 수백만 명의 사용자가 Cloudflare의 서비스를 채택하고 있으며, 이를 통해 Cloudflare는 악의적인 활동을 비롯하여 글로벌 이벤트에 대한 독보적인 가시성을 제공받고 있습니다. 이러한 유리한 위치에서 Cloudforce One은 실시간 정찰 활동을 수행하고, 공격 시작 시점에 공격을 방어하며, 인텔리전스를 전술적 성공으로 전환할 수 있습니다. Cloudforce One 팔로우하기: 블로그 | X

Cloudflare, Inc.(NYSE: NET)는 더 나은 인터넷을 구축을 지원한다는 사명을 실천하고 있는 선도적인 클라우드 연결성 회사입니다. Cloudflare에서 지원하는 조직에서는 복잡성과 비용을 줄이면서 직원, 애플리케이션, 네트워크를 어디에서든 더 빠르게 하고 더 안전하게 보호할 수 있습니다. Cloudflare의 클라우드 연결성은 클라우드 네이티브 제품 및 개발자 도구로 구성된 가장 완전한 기능의 통합 플랫폼을 제공하므로 모든 조직에서는 업무, 개발, 비즈니스 가속화에 필요한 제어 능력을 확보할 수 있습니다.

가장 상호 연결성이 좋은 세계 최대의 네트워크를 기반으로 Cloudflare에서는 고객을 위해 매일 수십 억 건의 온라인 위협을 차단합니다. 가장 규모가 큰 브랜드, 기업가, 중소기업, 비영리단체, 인권 그룹, 전 세계의 정부 등 수많은 조직에서 이 회사를 신뢰합니다.

cloudflare.com/ko-kr/connectivity-cloud에서 Cloudflare의 클라우드 연결성에 대해 자세히 알아보세요. https://radar.cloudflare.com에서 최신 인터넷 트렌드와 인사이트를 자세히 알아보세요.

