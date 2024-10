Cloudflare presenta el equipo de información sobre amenazas y se compromete a hacer investigaciones precisas y oportunas sobre amenazas globales que sean accesibles para todos

San Francisco, CA, 24 de septiembre de 2024 – Cloudflare, Inc. (NYSE: NET), la empresa líder en conectividad cloud, anunció hoy que su equipo de información sobre amenazas, Cloudforce One, hará que su investigación sea pública por primera vez como parte del compromiso para democratizar el acceso a información crítica sobre amenazas. Al combinar la experiencia del equipo de Cloudforce One con la potencia de la red global de la empresa — una de las más grandes del mundo — los equipos de seguridad ahora pueden acceder de inmediato a información de tácticas y tendencias maliciosas sobre las 158 mil millones de amenazas que la red de Cloudflare bloquea diariamente.

Los agentes maliciosos son impulsados por una misión. Motivados por la eficiencia y la rentabilidad, constantemente cambian de tácticas para descubrir nuevas maneras de lograr explotaciones sofisticadas y exitosas. El resultado es un panorama de amenazas en constante evolución, complejo y abrumador, con una proyección que indica que las pérdidas por la ciberdelincuencia alcanzarán una cifra anual de $10,5 billones en 2025. Mientras los equipos de seguridad hacen malabares para combatir los riesgos que han aumentado la fuga de datos en un 72 % en los últimos años, el acceso a la información sobre amenazas nunca ha sido tan crítica. Ofrece transparencia en cuanto a las causas de esas fugas y medidas preventivas para evitarlas. De esta manera, los directivos de seguridad pueden tomar decisiones más informadas para avanzar hacia un panorama de resiliencia.

“Creemos que debemos ayudar a crear una Internet más segura y confiable. Pero eso no se puede logar si no interrumpimos y filtramos los recursos de los hackers que abusan de su poder para lograr beneficios personales o políticos”, comentó Matthew Prince, director general y cofundador de Cloudflare. "Hoy, Cloudflare ofrece protección para esta carrera, ya que se compromete a compartir constantemente información sobre amenazas a la que ninguna otra empresa tiene acceso, en la industria en general”.

El portal de información sobre amenazas de Cloudflare ofrece una visualización centralizada de todo el panorama de amenazas. A través de Cloudforce One, ahora Cloudflare ofrece sus propios expertos para ayudar a identificar y responder las amenazas emergentes, y también ofrecer reconocimiento en tiempo real. Hoy, el equipo de Cloudforce One publicó información detallada sobre lo siguiente:

Un agente malicioso del sur de Asia que apunta a gobiernos, sectores de defensa e infraestructuras críticas : este agente malicioso, denominado “SloppyLemming,” ha estado llevando a cabo ataques principalmente dirigidos a Pakistan. SloppyLemming aprovecha principalmente las técnicas de robo de credenciales —p. ej. tácticas que implican el robo de datos personales y financieros de los usuarios—para atacar a sus blancos.

: este agente malicioso, denominado “SloppyLemming,” ha estado llevando a cabo ataques principalmente dirigidos a Pakistan. SloppyLemming aprovecha principalmente las técnicas de robo de credenciales —p. ej. tácticas que implican el robo de datos personales y financieros de los usuarios—para atacar a sus blancos. Aumento de ataques en la cadena de suministro global – el fraude de envío está aumentando: desde enero de 2024, las organizaciones que conectan a los transportistas con las mercancías han observado un considerable repunte de ataques fraudulentos. Un cliente de alimentos y bebidas de la lista Fortune 500 ha experimentado aproximadamente 10 de estos incidentes de manera constante todos los meses desde principios de año. La técnica que más se utiliza para llevar a cabo ataques en estas organizaciones es la “doble intermediación”, un método de intermediación en donde un agente malicioso se hace pasar por una empresa de transporte para capturar el pago por las operaciones.

“La información sobre amenazas no es negociable a la hora de brindar beneficios para la protección. Y con la red global de Cloudflare como nuestra base, Cloudforce One identifica y protege contra los ataques con un arsenal inigualable”, afirmó Blake Darché, director de Cloudforce One en Cloudflare. “En esta nueva era de información sobre amenazas, Cloudforce One está perfectamente posicionado para detectar y destruir los agentes maliciosos actuales que erosionan la confianza y causan estragos”.

Para estar al día con la constante información sobre amenazas que emite el equipo de Cloudforce One, suscríbete a las actualizaciones en el sitio web de información sobre amenazas de Cloudforce One. Los clientes actuales de Cloudflare tendrán acceso a la nueva información de Cloudforce One a través de su panel de seguridad de Cloudflare.

La misión de Cloudflare es ayudar a mejorar el servicio de Internet para todos. Y una mejor Internet solo puede existir con iniciativas que detecten, interrumpan y destruyan a los agentes maliciosos que buscan erosionar la confianza y utilizar Internet para obtener beneficios personales o políticos. Ingresa a Cloudforce One – el equipo exclusivo de Cloudflare de investigadores de amenazas de reconocimiento mundial, que se encargan de publicar información sobre amenazas para brindar a los equipos de seguridad el contexto necesario para tomar decisiones rápidas y seguras. Identificamos y protegemos contra ataques con información única que nadie más tiene. La base de nuestra visibilidad es la red global de Cloudflare – una de las más grandes del mundo – que abarca aproximadamente el 20 % de Internet. Millones de usuarios de toda Internet adoptan nuestros servicios, lo que nos brinda una visibilidad inigualable de los eventos globales – lo que incluye actividades maliciosas. Esta posición estratégica permite que Cloudforce One haga reconocimientos en tiempo real, interrumpa ataques desde el punto de lanzamiento y convierta la información en un éxito táctico. Puedes seguir a Cloudforce One en: Blog | X

