Cloudflares Mitgliedschaften in Fachverbänden
Cloudflare setzt sich für ein besseres Internet ein, sowohl direkt, mit unserem Public Policy Team, als auch durch relevante Fachverbände. Wir sind Mitglied in diesen Fachverbänden, um unsere Interessen zu vertreten.
Mitgliedschaften – Fachverbände
Computer Communications Industry Association
The Internet Infrastructure Coalition (i2C)
Business Software Alliance Europe and Asia Pacific
TechUK
Eco Association of Internet Industry eV
US-China Business Council
Bitkom
Communications Alliance
American Chamber of Commerce in Japan
Offenlegungen und Registereinträge
Offenlegung der Lobbying-Tätigkeit im U.S. Repräsentantenhaus
Offenlegung der Lobbying-Tätigkeit im US-Senat