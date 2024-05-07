Cloudflare stellt Unified Risk Posture für ein maßstabsgerechtes, umfassendes und kontinuierliches Risikomanagement im Free-Tarif zur Verfügung

San Francisco (Kalifornien), 7. Mai 2024 – Cloudflare, Inc. (NYSE: NET), der führende Anbieter im Bereich Connectivity Cloud, gibt heute die Einführung von Cloudflare for Unified Risk Posture bekannt. Diese neuen Lösungen zur Risikoverwaltung erlauben es Unternehmen, die Erkennung und Bewertung von Cyberbedrohungen und deren Handhabung in sämtlichen Umgebungen zu optimieren. Ergänzt werden sie durch die breit gefächerten Sicherheitsprodukte von Cloudflare, unter anderem Funktionen der Secure Access Service Edge (SASE) und der Anwendungssicherheit, sowie durch hochkarätige Partnerschaften mit Crowdstrike und anderen führenden Dienstleistern im Bereich Endpunkt- und Identitätsverwaltung. So können Kunden bestimmte manuelle Prozesse beseitigen und sich über eine einzige Plattform nicht nur einen umfassenderen Überblick über die Cyberrisiken verschaffen, sondern diese auch erfolgreich neutralisieren.

Im Wettlauf zwischen Angreifern und Abwehrspezialisten werden gerade durch neue Technologien und hochmoderne Angriffsmethoden die Karten neu gemischt. Unternehmen müssen heute mehr denn je darauf achten, dass möglichst wenig manuelles Eingreifen erforderlich ist, um die IT-Sicherheit zu gewährleisten und einen besseren Überblick über risikobehaftete Umgebungen zu erlangen. Doch wenn verschiedene eigenständige Sicherheitstools und Einzellösungen eingesetzt werden, ist es so gut wie unmöglich, Risiken ganzheitlich zu bewerten und zu beseitigen. CISO benötigen einen einfachen und umfassenden Ansatz, um die Kontrolle über jeden einzelnen Angriffsvektor zurückzuerlangen – egal, ob es sich um interne Gefahren wie Insider-Bedrohungen und Phishing-Betrug oder externe Risiken wie Zero-Day-Schwachstellen und Datenlecks handelt.

„Die Angriffe werden immer raffinierter und richten mehr Schaden an. In den vergangenen zwölf Monaten hat Cloudflare einige der größten und komplexesten Online-Bedrohungen in der Geschichte des Internet aufgespürt und neutralisiert. Wir beobachten, dass Kriminelle neue Sicherheitslücken schneller ausnutzen als je zuvor“, so Matthew Prince, Mitgründer und CEO von Cloudflare. „Die Sicherheitslandschaft ist bereits unübersichtlich genug. Unternehmen müssen eine klare Vorstellung von den Bedrohungen und Risiken in- und außerhalb ihrer Umgebungen haben. Cloudflare Unified Risk Posture ist eines der wenigen Werkzeuge, mit denen Unternehmen in der rasenden Geschwindigkeit, die in einer sich stets wandelnden Bedrohungslandschaft erforderlich ist, Bedrohungen kontinuierlich erkennen und bekämpfen können.“

Mit Cloudflare for Unified Risk Posture wird es für CISO leichter, Gefahren in ihrer Umgebung zu neutralisieren. Sie können über ein und dieselbe Plattform Bedrohungen bewerten, Hinweise auf Gefahren übermitteln und erhalten sowie dynamische Kontrollen unternehmensweit durchsetzen. Diese nativ auf dem weltweiten Netzwerk von Cloudflare aufbauende Produktreihe bietet Unternehmen gleich welcher Größe mehrere Vorteile:

Richtlinien nach Maß anhand individueller Risiko-Scores für Nutzer und Anwendungen: Cloudflare analysiert mithilfe von KI und maschinellem Lernen in Echtzeit Nutzeraktivitäten und verdächtigen Traffic, der das Netzwerk durchläuft. Damit lassen sich ungewöhnliches Verhalten und Anhaltspunkte für Kompromittierungen zutage fördern. Sicherheitsabteilungen können fragwürdige Aktivitäten blockieren und ihre Schutzvorkehrungen immer an die sich verändernden Risikofaktoren und Bedrohungen anpassen.

Cloudflare analysiert mithilfe von KI und maschinellem Lernen in Echtzeit Nutzeraktivitäten und verdächtigen Traffic, der das Netzwerk durchläuft. Damit lassen sich ungewöhnliches Verhalten und Anhaltspunkte für Kompromittierungen zutage fördern. Sicherheitsabteilungen können fragwürdige Aktivitäten blockieren und ihre Schutzvorkehrungen immer an die sich verändernden Risikofaktoren und Bedrohungen anpassen. Ein ganzheitlicher und umfassenderer Überblick über die Bedrohungslandschaft: Cloudflare bezieht Risiko-Scores von Partnern aus dem Bereich Endpunkt-Schutz und von Identitätsanbietern Außerdem übermitteln wir Telemetriedaten an SIEM- und XDR (Extended Detection and Response)-Plattformen zurück. Dank Integrationen in Tools wie CrowdStrike Falcon Next-Gen SIEM können Kunden über eine einzige API auf tiefergehende Analysen zurückgreifen und potenziellen Gefahren besser nachgehen. Dank der Zusammenführung von Eigen- und Drittdaten, nativen Bedrohungsinformationen und KI an einem einzigen Ort sowie der Automatisierung von Arbeitsabläufen sind Sie insgesamt besser geschützt.

Cloudflare bezieht Risiko-Scores von Partnern aus dem Bereich Endpunkt-Schutz und von Identitätsanbietern Außerdem übermitteln wir Telemetriedaten an SIEM- und XDR (Extended Detection and Response)-Plattformen zurück. Dank Integrationen in Tools wie CrowdStrike Falcon Next-Gen SIEM können Kunden über eine einzige API auf tiefergehende Analysen zurückgreifen und potenziellen Gefahren besser nachgehen. Dank der Zusammenführung von Eigen- und Drittdaten, nativen Bedrohungsinformationen und KI an einem einzigen Ort sowie der Automatisierung von Arbeitsabläufen sind Sie insgesamt besser geschützt. Lokale Aktivierung von Kontrollen in globalem Maßstab: Unternehmen können jetzt neue Risikokontrollen sofort im gesamten Netzwerk für jede Zeitzone anwenden, ohne sie in jeder Region, in der sie aktiv sind, einrichten und verwalten zu müssen. Unified Risk Posture wird durch das globale Cloudflare-Netzwerk, eines der größten der Welt, unterstützt und liefert einzigartige Telemetriedaten in Echtzeit. Auf diese Weise wird die Risikoabwehr dauerhaft bereichert.

Die Einführung von Cloudflare for Unified Risk Posture erfolgt zu einer Zeit, in der IT-Sicherheitsabteilungen mit großem personellem und finanziellem Aufwand riesige Datenmengen durchforsten, um Bedrohungen aufzuspüren und zu bekämpfen – wobei dies der Suche nach einer Nadel im Heuhaufen gleicht. „Cloudflare hilft uns, Gefahren erfolgreicher und mit weniger Anstrengung abzuwehren. Außerdem lässt sich ein Zero Trust-Konzept im gesamten Unternehmen damit leichter umsetzen“, so Anthony Moisant, Senior Vice President, Chief Information Officer und Chief Security Officer von Indeed.

„CrowdStrike Falcon Next-Gen SIEM bietet eine bis zu 150-mal schnellere Suche als klassische SIEM und Produkte, die als SIEM-Alternative vermarktet werden. Unsere transformative Telemetrie in Kombination mit den verlässlichen Zero Trust-Funktionen von Cloudflare ermöglichen eine Partnerschaft, die ihresgleichen sucht“, erklärt Daniel Bernard, Chief Business Officer von CrowdStrike. „Zusammen führen wir zwei der wichtigsten Bestandteile des Risikomanagements zusammen, für die Unternehmen jeder Größe eine Lösung finden müssen, um den wachsenden Bedrohungen der heutigen Zeit begegnen zu können.“

Sie können einen Termin für ein Beratungsgespräch zu Cloudflare for Unified Risk Postur hier vereinbaren oder auf der diesjährigen RSA-Konferenz bei uns vorbeischauen , um mehr zu erfahren.

Eingehender zu diesem Thema informieren können Sie sich hier:

Über Cloudflare Cloudflare, Inc. (NYSE: NET) ist der führende Anbieter im Bereich Connectivity Cloud und hat es sich zum Ziel gesetzt, ein besseres Internet zu schaffen. Mit Cloudflare können Unternehmen ihre Mitarbeitenden, Anwendungen und Netzwerke noch besser schützen, deren Performance steigern und gleichzeitig Komplexität und Kosten reduzieren. Die Connectivity Cloud von Cloudflare bietet die umfassendste Plattform für cloudnative Produkte und Entwicklertools am Markt. Damit kann sich jedes Unternehmen die für die Arbeit, Produktentwicklung und schnellere Geschäftserfolge erforderliche Kontrolle verschaffen.

Aufbauend auf einem der größten und am stärksten verflochtenen Netzwerke der Welt schirmt Cloudflare Kunden täglich vor Milliarden von Online-Bedrohungen ab. Millionen Organisationen bauen auf Cloudflare – darunter große Marken ebenso wie Unternehmerinnen und Unternehmer, kleine und mittelständische Betriebe, gemeinnützige Einrichtungen, Hilfsorganisationen und Behörden auf der ganzen Welt.

Weitere Informationen zur Connectivity Cloud von Cloudflare finden Sie unter cloudflare.com/connectivity-cloud. Bei radar.cloudflare.com können Sie sich über die neuesten Trends und Erkenntnisse zum Thema Internet informieren.

Cloudflare folgen: Blog | X | LinkedIn | Facebook | Instagram

Zukunftsgerichtete Aussagen Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von Abschnitt 27A des „Securities Act of 1933“ der Vereinigten Staaten in seiner geänderten Fassung und Abschnitt 21E des „Securities Exchange Act of 1934“ der Vereinigten Staaten in seiner geänderten Fassung, die mit erheblichen Risiken und Unsicherheiten behaftet sind. In einigen Fällen lassen sich zukunftsgerichtete Aussagen daran erkennen, dass sie Wörter wie „können“, „werden“, „sollten“, „erwarten“, „erkunden“, „planen“, „voraussehen“, „könnten“, „beabsichtigen“, „anstreben“, „prognostizieren“, „erwägen“, „glauben“, „schätzen“, „vorhersagen“, „potenziell“ oder „fortsetzen“ oder die Verneinung dieser Wörter oder ähnliche Begriffe oder Ausdrücke enthalten, die sich auf die Erwartungen, Strategien, Pläne oder Absichten von Cloudflare beziehen. Allerdings enthalten nicht alle zukunftsgerichteten Aussagen diese Signalwörter. Unter zukunftsgerichteten Aussagen, die in dieser Pressemitteilung direkt oder indirekt getätigt werden, sind unter anderem Aussagen über die Funktionen und die Effektivität von Cloudflare for Unified Risk Posture und anderer Produkte und Technologien von Cloudflare, über die potenziellen Vorteile der Verwendung von Cloudflare for Unified Risk Posture und anderer Produkte und Technologien von Cloudflare für Kunden, über potenzielle Vorteile und Merkmale der Integration von Cloudflare for Unified Risk Posture oder anderer Produkte und Technologien von Cloudflare in CrowdStrike Falcon Next-Gen SIEM oder andere Produkte und Technologien von CrowStrike, über den Zeitpunkt, zu dem Cloudflare for Unified Risk Posture oder damit verbundene Funktionen allgemein allen gegenwärtigen und potenziellen Cloudflare-Kunden zur Verfügung stehen werden, über die technologische Entwicklung, die künftigen betrieblichen Aktivitäten, das Wachstum, die Initiativen oder Strategien von Cloudflare sowie Äußerungen unseres CEO und anderer zu verstehen. Die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von denjenigen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen direkt oder indirekt angegeben wurden, was auf eine Reihe von Faktoren zurückzuführen ist – unter anderem auf die Risiken, die in den von Cloudflare bei der US-Börsenaufsicht SEC (Securities and Exchange Commission) eingereichten Unterlagen aufgeführt sind, einschließlich des Cloudflare-Quartalsberichts im Formular 10-Q, das am 2. Mai 2024 eingereicht wurde, sowie anderer Unterlagen, die Cloudflare gegebenenfalls bei der SEC einreicht.

Die in dieser Pressemitteilung getätigten zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich nur auf Ereignisse bis zu dem Datum, an dem sie gemacht wurden. Cloudflare übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser Pressemitteilung getätigten zukunftsgerichteten Aussagen nachträglich zu aktualisieren, sodass sie Ereignisse, Umstände, neue Informationen oder unvorhergesehene Ereignisse berücksichtigen, die nach dem Datum dieser Pressemitteilung auftreten, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Es ist möglich, dass sich die dargelegten Pläne, Absichten oder Annahmen in den von Cloudflare getätigten zukunftsgerichteten Aussagen nicht realisieren, weshalb Sie sich nicht vorbehaltlos auf die zukunftsgerichteten Aussagen von Cloudflare verlassen sollten.

© 2024 Cloudflare, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Cloudflare, das Cloudflare-Logo und weitere Cloudflare-Marken sind Marken und/oder eingetragene Marken von Cloudflare, Inc. in den USA und anderen Rechtsräumen. Alle anderen hier referenzierten Marken und Namen können Marken ihrer jeweiligen Eigentümer sein.