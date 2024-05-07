Cloudflare annonce une suite de solutions pour une gestion complète, continue et gratuite des risques à grande échelle

Paris, le 7 mai 2024 – Cloudflare, Inc. (NYSE : NET), le leader dans le domaine de la connectivité cloud, annonce Cloudflare for Unified Risk Posture, une nouvelle suite de solutions de gestion des risques conçue pour rationaliser le processus d'identification, d'évaluation et de gestion des cybermenaces posant un risque pour l'entreprise, sur l'ensemble des environnements. Grâce à la riche suite de sécurité proposée par Cloudflare — qui inclut diverses fonctionnalités, telles que le Secure Access Service Edge (SASE) (Secure Access Service Edge, service d'accès sécurisé en périphérie) et la sécurité des applications — associée aux excellents partenariats conclus CrowdStrike et d'autres fournisseurs de premier plan en termes de gestion de l'identité et des points de terminaison, les clients pourront éliminer les processus manuels et bénéficier d'une vue d'ensemble complète sur les cyber-risques afin d'y remédier efficacement, le tout depuis une plateforme unique.

Les technologies émergentes et les nouvelles méthodes d'attaque à la pointe du progrès ont provoqué un véritable glissement tectonique entre les acteurs malveillants et les entreprises cherchant à se défendre. Aujourd'hui plus que jamais, ces dernières doivent réduire les efforts manuels requis pour assurer leurs opérations de sécurité et augmenter leur visibilité sur les environnements de risque. Toutefois, avec des outils de sécurité autonomes et des solutions dédiées, il devient quasi impossible d'évaluer les risques et d'y remédier de manière globale. Les RSSI ont besoin d'une approche simple et complète afin de reprendre le contrôle de chaque vecteur d'attaque, qu'il s'agisse de dangers issus de l'intérieur, comme les menaces internes et le phishing, ou de menaces externes, comme les exploitations zero-day et les violations de données.

« Les attaques deviennent de plus en plus sophistiquées et provoquent plus de dégâts. Ces 12 derniers mois, Cloudflare a identifié et atténué certaines des menaces en ligne les plus massives et les plus complexes de l'histoire d'Internet. Pendant ce temps, nous continuons à observer les acteurs malveillants transformer les vulnérabilités émergentes en armes efficaces à un rythme plus rapide que jamais », explique Matthew Prince, cofondateur et CEO de Cloudflare « Le paysage de la sécurité est déjà suffisamment complexe. Les entreprises ont besoin d'une vision claire sur l'ensemble des menaces et des risques, à l'intérieur et à l'extérieur de leurs environnements. La suite Unified Risk Posture de Cloudflare est l'un des seuls outils à équiper les entreprises de manière à leur permettre d'identifier les menaces en continu et d'y remédier à la vitesse fulgurante nécessaire pour rester en sécurité au sein du panorama en évolution constante des menaces. »

La suite Cloudflare for Unified Risk Posture simplifie le parcours du RSSI cherchant à verrouiller les risques au sein de son environnement, grâce à une plateforme unique qui évalue les menaces, échange des indicateurs et applique des mesures de contrôle dynamiques à l'échelle de l'entreprise. Bâtie nativement sur le réseau mondial de Cloudflare, cette suite permet aux entreprises de toutes les tailles de :

Personnaliser les politiques en fonction des scores de risque uniques pour l'ensemble des utilisateurs et des applications : grâce à l'IA et à l'apprentissage automatique (Machine Learning), Cloudflare analyse l'activité des utilisateurs et le trafic suspect en temps réel afin d'identifier les comportements anormaux et les indicateurs potentiels de compromission. Les équipes de sécurité peuvent verrouiller les activités suspectes et adapter la stratégie de sécurité pour faire face à l'évolution des menaces et des facteurs de risque.

grâce à l'IA et à l'apprentissage automatique (Machine Learning), Cloudflare analyse l'activité des utilisateurs et le trafic suspect en temps réel afin d'identifier les comportements anormaux et les indicateurs potentiels de compromission. Les équipes de sécurité peuvent verrouiller les activités suspectes et adapter la stratégie de sécurité pour faire face à l'évolution des menaces et des facteurs de risque. Bénéficier d'une vision plus globale et plus complète sur le panorama des menaces : Cloudflare ingère les scores de risques obtenus auprès de partenaires de protection des points de terminaison (Endpoint Protection, EPP) et de fournisseurs d'identité (Identity Providers, IDP), avant de retransmettre ses données télémétriques aux plateformes SIEM et XDR. Les intégrations à divers outils, comme le SIEM de nouvelle génération CrowdStrike Falcon Next-Gen SIEM, permet aux clients de tirer parti d'analyses plus profondes et d'enquêter davantage sur les risques potentiels, le tout depuis une API unifiée. L'unification des données de Cloudflare et des données tierces, des informations natives sur les menaces, de l'IA et de l'automatisation des flux de travail permet une meilleure protection générale.

Cloudflare ingère les scores de risques obtenus auprès de partenaires de protection des points de terminaison (Endpoint Protection, EPP) et de fournisseurs d'identité (Identity Providers, IDP), avant de retransmettre ses données télémétriques aux plateformes SIEM et XDR. Les intégrations à divers outils, comme le SIEM de nouvelle génération CrowdStrike Falcon Next-Gen SIEM, permet aux clients de tirer parti d'analyses plus profondes et d'enquêter davantage sur les risques potentiels, le tout depuis une API unifiée. L'unification des données de Cloudflare et des données tierces, des informations natives sur les menaces, de l'IA et de l'automatisation des flux de travail permet une meilleure protection générale. Mettre en place des mesures de contrôle locales, à l'échelle mondiale : les entreprises peuvent désormais mettre instantanément en œuvre de nouvelles mesures de contrôle des risques sur l'ensemble de leur réseau et sur chaque fuseau horaire, sans devoir configurer ni gérer ces mesures dans chaque région dans lesquelles elles exercent une activité. Soutenue par le réseau mondial de Cloudflare (l'un des plus vastes au monde), la suite Unified Risk Posture fournit des données télémétriques en temps réel afin d'enrichir la stratégie en matière de risques sur le long terme.

La suite Cloudflare for Unified Risk Posture arrive à un moment où les équipes de sécurité dépensent de grandes quantités de ressources, tant en termes de travail que de ressources financières, à passer d'énormes volumes de données au crible pour identifier et combattre les menaces, un peu comme si elles cherchaient une aiguille dans une botte de foin. « Cloudflare nous aide à atténuer plus efficacement les risques au prix d'efforts moindres et simplifie la manière dont nous déployons le Zero Trust sur l'ensemble de l'entreprise », précise Anthony Moisant, SVP, Chief Information Officer et Chief Security Officer chez Indeed.

« Falcon, le SIEM nouvelle génération de CrowdStrike, assure des performances jusqu'à 150 fois plus rapides en matière de recherche par rapport aux SIEM d'ancienne génération et aux produits qui se positionnent comme une alternative aux SIEM. Nos données télémétriques révolutionnaires, associées aux robustes fonctionnalités Zero Trust de Cloudflare, cimentent un partenariat sans précédent », déclare Daniel Bernard, Chief Business Officer chez Crowdstrike. « Ensemble, nous faisons converger deux des éléments les plus essentiels du puzzle que constitue la gestion des risques et auquel les entreprises de toutes les tailles doivent s'attaquer pour lutter contre les menaces croissantes d'aujourd'hui. »

Demandez une consultation de la suite Cloudflare for Unified Risk Posture ici, ou venez nous rendre visite à la RSA Conference de cette année pour plus d'informations.

À propos de Cloudflare

