Cloudflare, 포괄적이고 지속적인 대규모 위험 관리를 무료로 제공하는 Unified Risk Posture 발표

캘리포니아주 샌프란시스코, 2024년 5월 7일 – Cloudflare, Inc.(NYSE: NET)는 선도적인 클라우드 연결성 회사로, 모든 환경의 조직에 위험을 초래하는 사이버 위협을 파악하고, 평가하며, 관리하는 프로세스를 간소화하기 위해 설계된 위험 관리 솔루션의 새로운 제품군인 Cloudflare for Unified Risk Posture를 오늘 발표했습니다. 이는 보안 액세스 서비스 에지(SASE) 및 앱 보안 기능을 포함하는 Cloudflare의 방대한 보안 제품군으로 구동되며, 이에 맞게 CrowdStrike 및 기타 선도적인 엔드포인트 및 ID 관리 공급자와 동급 최고의 파트너십을 맺어 고객이 수동 프로세스를 없애고 단일 플랫폼에서 사이버 위험을 보다 완벽하게 파악하여 효과적으로 해결할 수 있게 되었습니다.

새롭게 떠오르는 기술과 새로운 최첨단 공격 방법 때문에 위협 행위자와 방어자 사이의 경쟁에서 구조적인 변화가 생기고 있습니다. 조직에서는 이제 그 어느 때보다 더 보안 작업 유지에 필요한 수작업을 줄이고 위험 환경 전반에 걸쳐 가시성을 높여야 합니다. 하지만 독립형 보안 도구와 포인트 솔루션으로 위험을 총체적으로 평가하고 해결하는 것은 거의 불가능합니다. CISO는 내부자 위협 및 피싱 사기 등의 내부 위협 또는 Zero-day 익스플로잇 및 데이터 유출 등의 외부 위협과 상관없이 모든 공격 벡터에서 제어 능력을 되찾기 위한 간편하고 포괄적인 접근 방식이 필요합니다.

"공격이 점점 더 정교해지고 있고, 더 많은 피해를 입히고 있습니다. 지난 12개월 동안 Cloudflare에서는 그 어느 때보다 빠르게 새로운 취약점을 무기화하는 악의적인 행위자를 계속 지켜보며, 인터넷 역사상 가장 규모가 크고 복잡한 온라인 위협의 일부를 발견하고 완화했습니다"라고 Cloudflare의 공동 설립자 겸 CEO인 Matthew Prince는 이야기합니다. "보안 환경이 이미 복잡하기 때문에, 조직에서는 환경의 내부 및 외부의 모든 위협과 위험을 명확하게 파악해야 합니다. Cloudflare Unified Risk Posture는 끊임없이 진화하는 위협 환경에서 회사의 안전을 유지하기 위해 아주 빠른 속도로 위협을 계속 파악하고 해결할 수 있는 장비를 갖추게 해주는 유일한 도구입니다.

Cloudflare for Unified Risk Posture는 위협을 평가하고, 지표를 교환하며, 비즈니스 전반에서 동적 제어를 시행하는 단일 플랫폼으로 환경에서 위험을 차단하여 CISO의 여정을 간소화합니다. Cloudflare 전역 네트워크에 기본적으로 구축된 이 제품군을 사용할 경우 모든 규모의 조직에서 다음과 같은 일이 가능합니다.

사용자 및 앱의 고유한 위험 점수를 기반으로 한 맞춤형 정책: Cloudflare에서는 AI와 머신 러닝을 사용하여 네트워크를 통과하는 실시간 사용자 활동과 의심스러운 트래픽을 분석하여 비정상적인 행동과 잠재적인 손상 지표를 파악합니다. 보안팀에서는 변화하는 위험 요소와 위협에 대응하여 의심스러운 활동을 차단하고 보안 상태를 조정할 수 있습니다.

Cloudflare에서는 AI와 머신 러닝을 사용하여 네트워크를 통과하는 실시간 사용자 활동과 의심스러운 트래픽을 분석하여 비정상적인 행동과 잠재적인 손상 지표를 파악합니다. 보안팀에서는 변화하는 위험 요소와 위협에 대응하여 의심스러운 활동을 차단하고 보안 상태를 조정할 수 있습니다. 위협 환경에 대한 보다 총체적이고 완전한 관점 확보: Cloudflare에서는 엔드포인트 보호(EPP) 및 ID 공급자(IDP) 파트너로부터 위험 점수를 수집하고 SIEM 및 XDR 플랫폼과 원격 측정을 공유합니다. CrowdStrike Falcon Next-Gen SIEM과 같은 도구와 통합되므로, 고객은 통합 API에서 보다 심층적인 분석을 활용하고 잠재적인 위험을 추가로 조사할 수 있습니다. 자사 및 타사 데이터, 네이티브 위협 인텔리전스, AI, 워크플로우 자동화를 통합하여 전체적으로 보다 나은 위협 방어를 지원합니다.

Cloudflare에서는 엔드포인트 보호(EPP) 및 ID 공급자(IDP) 파트너로부터 위험 점수를 수집하고 SIEM 및 XDR 플랫폼과 원격 측정을 공유합니다. CrowdStrike Falcon Next-Gen SIEM과 같은 도구와 통합되므로, 고객은 통합 API에서 보다 심층적인 분석을 활용하고 잠재적인 위험을 추가로 조사할 수 있습니다. 자사 및 타사 데이터, 네이티브 위협 인텔리전스, AI, 워크플로우 자동화를 통합하여 전체적으로 보다 나은 위협 방어를 지원합니다. 로컬에서 전 세계적 규모로 제어 가능: 이제 조직에서 운영하고 있는 각 지역에 대한 제어를 설정하고 관리할 필요 없이 모든 시간대에서 네트워크 전체에 걸쳐 새로운 위험 제어를 즉시 설정할 수 있습니다. 세계에서 가장 규모가 큰 Cloudflare 전역 네트워크로 구동되는 Unified Risk Posture는 고유한 실시간 원격 측정을 제공하여 장기적으로 위험 대비 태세를 강화합니다.

Cloudflare for Unified Risk Posture는 건초 더미에서 바늘을 찾는 것처럼 보안 팀에서 방대한 데이터 양에서 위협을 찾아내고 대응하기 위해 노동력과 비용을 지출하는 시점에 출시되었습니다. "Cloudflare에서는 적은 노력으로 위험을 더 효과적으로 완화하고 조직 전체에 Zero Trust를 제공하는 방법을 간소화하는 데 도움을 줍니다"라고 Indeed의 SVP, 최고 정보 책임자 겸 최고 보안 책임자인 Anthony Moisant는 이야기합니다.

"CrowdStrike Falcon Next-Gen SIEM은 기존 SIEM 및 SIEM의 대안으로 자리 잡은 제품보다 최대 150배 빠른 검색 능력을 제공합니다. 당사의 변혁적인 원격 측정 기능이 Cloudflare의 강력한 Zero Trust 기능과 결합하여 전례 없는 파트너십을 제공합니다"라고 Crowdstrike의 최고 비즈니스 책임자인 Daniel Bernard는 이야기합니다. "우리는 위험 관리 퍼즐의 가장 중요한 두 가지 조각을 함께 통합함으로써 모든 규모의 조직에서 반드시 해결해야 할 오늘날의 증가하는 위협에 대처할 수 있도록 합니다."

Cloudflare 소개 Cloudflare, Inc.(NYSE: NET)는 더 나은 인터넷을 구축을 지원한다는 사명을 실천하고 있는 선도적인 클라우드 연결성 회사입니다. Cloudflare에서 지원하는 조직에서는 복잡성과 비용을 줄이면서 직원, 앱, 네트워크를 어디에서든 더 빠르게 하고 더 안전하게 보호할 수 있습니다. Cloudflare의 클라우드 연결성은 클라우드 네이티브 제품 및 개발자 도구로 구성된 가장 완전한 기능의 통합 플랫폼을 제공하므로 모든 조직에서는 업무, 개발, 비즈니스 가속화에 필요한 제어 능력을 확보할 수 있습니다.

가장 상호 연결성이 좋은 세계 최대의 네트워크를 기반으로 Cloudflare에서는 고객을 위해 매일 수십 억 건의 온라인 위협을 차단합니다. 가장 규모가 큰 브랜드, 기업가, 중소기업, 비영리단체, 인권 그룹, 전 세계의 정부 등 수 많은 조직에서 이 회사를 신뢰합니다.

Cloudflare의 클라우드 연결성에 대한 자세한 정보를 확인하려면 cloudflare.com/connectivity-cloud를 참조하세요. 최신 인터넷 동향과 인사이트에 대한 자세한 정보를 확인하려면 radar.cloudflare.com을 참조하세요.

