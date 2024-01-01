大規模で包括的かつ継続的なリスク管理を無料で提供するために、Cloudflareは、統合リスクポスチャ（Unified Risk Posture）を発表

米国カリフォルニア州サンフランシスコ、2024年5月7日 – コネクティビティクラウドの先端企業であるCloudflare, Inc.（本社：米国カリフォルニア州サンフランシスコ、以下「Cloudflare」）は、様々な環境下で組織にリスクをもたらすサイバー脅威を特定、評価、管理するプロセスを合理化するために設計されたリスク管理ソリューションである、新しいスイート、Cloudflareの統合リスクポスチャ（Unified Risk Posture）を発表しました。セキュアアクセスサービスエッジ（SASE）やアプリのセキュリティ機能–を含むCloudflareの豊富なセキュリティスイートを搭載し、クラウドストライクや他の主要なエンドポイントおよびアイデンティティ管理プロバイダーとのクラス最高のパートナーシップと組み合わせることで、顧客は、単一プラットフォームから、手作業のプロセスを排除し、サイバーリスクの全体像をより詳細に把握し、効果的に修復することができます。

新興テクノロジーと最新の攻撃手法が、脅威アクターと防御者の間の競争に構造的な変化をもたらしています。今、かつてない程、企業はセキュリティ運用の維持に必要な手作業を減らし、リスク環境全体の可視性を高める必要性を抱えているのです。しかし、単体のセキュリティツールやポイントソリューションでは、リスクの総合的評価や是正は不可能に近いと言えます。CISOは、インサイダー脅威やフィッシング詐欺のような内部脅威であっても、またzero-day攻撃やデータ漏洩のような外部の脅威であっても、あらゆる攻撃ベクトルに対する制御を取り戻すためのシンプルで包括的なアプローチを必要としているのです。

Cloudflareの共同設立者兼CEOのMatthew Prince氏は、「攻撃はますます巧妙になり、被害も拡大しています。Cloudflareは過去12ヶ月の間に、インターネット史上最大かつ最も複雑なオンライン脅威を発見し、緩和してきたのですが – 一方で、悪質アクターがかつてない速さで新たな脆弱性を武器にするのを見ています」と述べ、「セキュリティ状況は非常に複雑であり、組織は、環境内外のすべての脅威とリスクを明確に把握する必要があるのです。Cloudflareの統合リスクポスチャ（Unified Risk Posture）は、進化し続けている脅威環境下で安全な状態を維持するために求められる猛烈なスピードで、継続的に脅威を特定し、対処することができる唯一のツールの1つなのです」と強調しました。

Cloudflareの統合リスクポスチャ（Unified Risk Posture）は、脅威を評価し、兆候を交換し、ビジネス全体で動的制御を実施する単一のプラットフォームを通じて、CISOが環境内のリスクをロックダウンするまでの過程を簡素化します。Cloudflareのグローバルネットワーク上にネイティブに構築されたこのスイートによって、あらゆる規模の組織で次のことが可能になります。

ユーザーとアプリ間の独自のリスクスコアに基づきポリシーをカスタマイズ： AIと機械学習により、Cloudflareはネットワークを通過するリアルタイムのユーザーアクティビティと不審なトラフィックを分析し、異常な動作と侵害の可能性を示す兆候を特定します。セキュリティチームが不審な行動をロックダウンし、変化するリスク要因や脅威にセキュリティ体制を適応させます。

AIと機械学習により、Cloudflareはネットワークを通過するリアルタイムのユーザーアクティビティと不審なトラフィックを分析し、異常な動作と侵害の可能性を示す兆候を特定します。セキュリティチームが不審な行動をロックダウンし、変化するリスク要因や脅威にセキュリティ体制を適応させます。 脅威の状況をより全体的かつ完全に把握： Cloudflareはエンドポイント保護プラットフォーム（EPP）およびアイデンティティプロバイダー（IDP）のパートナーからリスクスコアを取り込み、SIEMやXDRプラットフォームとテレメトリを共有します。CrowdStrike Falcon Next-Gen SIEMのようなツールとの統合により、顧客は、統合されたAPIからより深い分析を活用して潜在的なリスクをさらに調査することができます。ファーストパーティデータとサードパーティデータ、ネイティブの脅威インテリジェンス、AI、ワークフローの自動化の統合が、総合的により優れた脅威防御を実現しました。

Cloudflareはエンドポイント保護プラットフォーム（EPP）およびアイデンティティプロバイダー（IDP）のパートナーからリスクスコアを取り込み、SIEMやXDRプラットフォームとテレメトリを共有します。CrowdStrike Falcon Next-Gen SIEMのようなツールとの統合により、顧客は、統合されたAPIからより深い分析を活用して潜在的なリスクをさらに調査することができます。ファーストパーティデータとサードパーティデータ、ネイティブの脅威インテリジェンス、AI、ワークフローの自動化の統合が、総合的により優れた脅威防御を実現しました。 グローバル規模でのローカル制御： 企業は、各地域で制御の設定や管理を行うことなく、ネットワーク全体、またあらゆるタイムゾーンで即座に新しいリスク管理を導入することができます。統合リスクポスチャ（Unified Risk Posture）は、世界最大級のCloudflareグローバルネットワークを基盤とし、一意のリアルタイムテレメトリー提供により、長期的なリスク管理体制を強化します。

脅威を特定しそれに対抗するために、従来の方法では、セキュリティチームは膨大な労力と資金を費やし–まるで干し草の山から針を探し出すように、膨大な量のデータを選別していましたが、そのような最中、Cloudflareの統合リスクポスチャ（Unified Risk Posture）が登場しました。IndeedのSVP、CIO兼最高セキュリティ責任者のAnthony Moisant氏は、「Cloudflareは、弊社がより少ない労力でより効果的にリスクを軽減し、組織全体でZero Trustを展開する方法を簡素化する助けとなっています」と述べました。

CrowdStrikeの最高事業責任者Daniel Bernard氏は、「CrowdStrike Falcon Next-Gen SIEMは、レガシーSIEMやSIEMの代替品として位置付けられている製品と比較して最大150倍高速な検索パフォーマンスを提供します。弊社の革新的なテレメトリーとCloudflareの強固なZero Trust機能の融合は、空前のパートナーシップを提供します」と述べ、こう加えました。「今日の増大する脅威に対抗するために、あらゆる規模の組織が取り組まなければならない、リスク管理パズルの最も重要な2つのピースを私たちは協力して融合させようとしているのです。」

Cloudflareの統合リスクポスチャ（Unified Risk Posture）についてのご相談はこちらからご連絡ください。また詳細は、今年開催されるRSAカンファレンスの弊社ブースまでお立ち寄りください。

詳細は、以下のリソースをご覧ください。

Cloudflareについて Cloudflare, Inc. (NYSE：NET) はコネクティビティクラウドの先端企業で、より優れたインターネット環境の構築のサポートに取り組んでいます。企業が場所を問わず従業員、アプリケーション、ネットワークの速度と安全性を高め、簡略化とコスト削減を実現できるように支援しています。Cloudflareのコネクティビティクラウドは、クラウドネイティブな製品と開発者ツールをまとめた機能満載の統合プラットフォームで、どんな企業でもビジネスの遂行、開発、高速化に必要なコントロールを手中にできます。

世界最大級で相互接続数も最多級のネットワークを誇るCloudflareは、お客様のために日々何十億件ものオンライン脅威をブロックしています。大手企業、起業家、小企業、非営利団体、人権団体、政府機関まで、世界中で数百万に上る組織から信頼をお寄せいただいています。

Cloudflareのコネクティビティクラウドの詳細についてはcloudflare.com/connectivity-cloud、インターネットの最新トレンドとインサイトについては、radar.cloudflare.comをご覧ください。

将来予想に関する記述 本プレスリリースには、将来予想に関する記述（1933年米国証券法第27A条および1934年米国証券取引所法21E条（いずれもその後の改正を含む）に該当）があり、それらには重大なリスクおよび不確定要因が含まれています。将来予想に関する記述は、「場合があります」、「つもりです、するでしょう」、「はずです」、「見込まれます」、「可能性を探ります」、「する計画です」、「予想します」、「かもしれません」、「意図しています」、「目標とします」、「見積ります」、「検討します」、「考えます」、「推測します」、「予測します」、「潜在的」、「引き続き」、またはそれらの否定表現、あるいはCloudflareの予想、戦略、計画、または意図に関わるその他同様の用語もしくは表現によって識別することができます。しかし、すべての将来予想に関する記述にこうした語句が含まれているわけではありません。本プレスリリースで明示または暗示されている将来予想に関する記述には、次に関する内容が含まれますが、これらに限定されるものではありません。Cloudflareの統合リスクポスチャ（Unified Risk Posture）およびCloudflareの他の製品および技術の機能および有効性について、Cloudflareの統合リスクポスチャ（Unified Risk Posture）およびCloudflareの他の製品および技術を使用することによるCloudflareの顧客にとっての潜在的利益、Cloudflareの統合リスクポスチャ（Unified Risk Posture）またはその他のCloudflareの製品および技術とCrowdStrike Falcon Next-Gen SIEMまたはその他のCrowdStrikeの製品および技術との統合による潜在的な利益および機能、Cloudflareの統合リスクポスチャ（Unified Risk Posture）またはそれに関連する機能が、現在および潜在的なCloudflareの全ての顧客に一般的に提供される時期、Cloudflareの技術開発、将来の運営、成長、イニシアティブ、または戦略、およびCloudflareのCEO等によるコメント。当社が2022年5月5日に米国証券取引委員会（SEC）に提出した四半期報告書（フォーム10-Q）や当社がSECに随時提出するその他の文書で詳説するリスク（ただしこれらに限定はされない）をはじめ、さまざまな要因によって、上記の将来予想に関する記述で明示または黙示した結果と実際の結果との間に重大な相違が生じる可能性があります。

本プレスリリースに含まれる将来予想に関する記述は、あくまで記述当日現在の事象についてのみ言及しています。Cloudflareは、法律で義務付けられた場合を除き、本プレスリリースの日付以降の事象や状況を反映するために、あるいは新しい情報や予期しない事象の発生を反映するために、将来予想に関する記述を更新する義務を負いません。Cloudflareが将来予想に関する記述で開示した計画、意図、予想は実際に実行・達成されない場合があるため、Cloudflareの将来予想に関する記述に過剰に依存すべきではありません。

©2024 Cloudflare, Inc. All rights reserved.Cloudflare、Cloudflareのロゴ、およびその他のCloudflareのマークは、米国およびその他の法域におけるCloudflare, Inc.の商標や登録商標です。本書に記載されているその他の商標および名称は、各所有者の商標である可能性があります。