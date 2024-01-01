Cloudflare anuncia Unified Risk Posture para garantizar una gestión de riesgos integral y continua a escala (se aplica al plan Free)

San Francisco, CA, 7 de mayo de 2024 – Cloudflare, Inc. (NYSE: NET), la empresa líder de conectividad cloud, anunció hoy Cloudflare for Unified Risk Posture, un nuevo conjunto de soluciones de gestión de riesgos pensado para optimizar la identificación, la evaluación y el manejo de amenazas informáticas que puedan afectar a una organización en cualquier entorno. Gracias a las funciones de este completo conjunto de soluciones de seguridad de Cloudflare, que incluye funciones como el Perímetro de Servicio de Acceso Seguro (SASE) y la seguridad para aplicaciones, además de asociaciones con gigantes como CrowdStrike y otros proveedores líderes en gestión de identidad y puntos finales, los clientes pueden descartar los procesos manuales y acceder a un panorama de ciberamenazas más completo para neutralizarlas con eficacia, todo en una sola plataforma.

Las tecnologías emergentes y los métodos de ataque más innovadores están generando grandes cambios en la disputa entre los agentes amenazantes y los defensores. Ahora, más que nunca, las empresas necesitan reducir el trabajo manual que requieren las operaciones de seguridad y aumentar la visibilidad de los riesgos en los distintos entornos. El problema es que, con herramientas de seguridad aisladas y soluciones específicas, es casi imposible evaluar y disminuir los riesgos de forma integral. Los CISO necesitan una estrategia integral y simple para volver a tener el control sobre todos los vectores de ataque, ya sea se trate de peligros locales, como amenazas internas o estafas tipo phishing, o de factores externos, como explotaciones de vulnerabilidades zero-day o fugas de datos.

"Los ataques son cada vez más sofisticados y dañinos. En los últimos 12 meses, Cloudflare descubrió y mitigó algunas de las amenazas más complejas y significativas de la historia de Internet. Además, seguimos notando que los actores malintencionados abusan de las vulnerabilidades emergentes con una rapidez inusitada", dijo Matthew Prince, cofundador y CEO de Cloudflare. "El panorama de la seguridad es complejo de por sí: las empresas deben poder visualizar de forma clara las amenazas y los riesgos dentro y fuera de sus entornos. Cloudflare Unified Risk Posture es una de las pocas herramientas que permiten a las empresas identificar y mitigar amenazas de manera continua y con la velocidad necesaria para mantenerse a salvo en este entorno de riesgos en constante evolución".

Cloudflare for Unified Risk Posture permite a los CISO aplacar los riesgos de manera más sencilla con una única plataforma diseñada para evaluar amenazas, intercambiar indicadores y fortalecer controles dinámicos a nivel integral en sus empresas. Este conjunto de soluciones se integra de manera nativa en la red global de Cloudflare y les permite a las organizaciones de todos los tamaños hacer lo siguiente:

Personalizar políticas según calificaciones de riesgo únicas de diferentes usuarios y aplicaciones: gracias a la IA y el aprendizaje automático, Cloudflare analiza las actividades de los usuarios en tiempo real y cualquier tráfico sospechoso que se presente en la red para identificar comportamientos anormales e indicadores de posibles amenazas. Los equipos de seguridad pueden bloquear actividades sospechosas y adaptar estrategias de defensa frente a los cambiantes factores de riesgo y amenazas.

gracias a la IA y el aprendizaje automático, Cloudflare analiza las actividades de los usuarios en tiempo real y cualquier tráfico sospechoso que se presente en la red para identificar comportamientos anormales e indicadores de posibles amenazas. Los equipos de seguridad pueden bloquear actividades sospechosas y adaptar estrategias de defensa frente a los cambiantes factores de riesgo y amenazas. Abordar el panorama de amenazas de una forma más holística y completa: Cloudflare se basa en las clasificaciones de riesgo que aportan sus socios proveedores de servicios de protección de puntos finales (EPP) e identidad (IDP) para luego crear informes telemétricos y compartirlos con ellos. La integración con herramientas como la SIEM de última generación de la plataforma Falcon de CrowdStrike les permiten a los clientes acceder a análisis más detallados y profundizar la detección de riesgos potenciales, todo desde una API unificada. Los datos de primera mano y de terceros, la información sobre amenazas y la automatización del flujo de trabajo y de la IA ofrecen, en conjunto, una mejor protección contra amenazas.

Cloudflare se basa en las clasificaciones de riesgo que aportan sus socios proveedores de servicios de protección de puntos finales (EPP) e identidad (IDP) para luego crear informes telemétricos y compartirlos con ellos. La integración con herramientas como la SIEM de última generación de la plataforma Falcon de CrowdStrike les permiten a los clientes acceder a análisis más detallados y profundizar la detección de riesgos potenciales, todo desde una API unificada. Los datos de primera mano y de terceros, la información sobre amenazas y la automatización del flujo de trabajo y de la IA ofrecen, en conjunto, una mejor protección contra amenazas. Llevar un control de forma local y a escala global: las organizaciones ahora pueden implementar nuevos controles de riesgo en toda su red en tan solo instantes y en todas las zonas horarias, sin necesidad de establecerlos y gestionarlos en cada región en la que operan. Unified Risk Posture, impulsada por la red global de Cloudflare, una de las más grandes del mundo, ofrece una telemetría única en tiempo real que permite mejorar las estrategias ante riesgos a largo plazo.

Este conjunto de soluciones llega en un momento en que los equipos de seguridad trabajan arduamente y gastan muchísimo dinero para analizar enormes cantidades de datos a fin de detectar y combatir amenazas: es prácticamente como si intentaran buscar una aguja en un pajar. "Cloudflare nos ayuda a mitigar los riesgos de forma más efectiva y con menos esfuerzo, y simplifica la manera en que empleamos soluciones Zero Trust en nuestra organización", dijo Anthony Moisant, vicepresidente sénior, director de sistemas de información y director de seguridad en Indeed.

"La SIEM de última generación de la plataforma Falcon de CrowdStrike ofrece un rendimiento de búsqueda 150 veces más rápido que las SIEM heredadas y los productos que funcionan como alternativas de estas. La combinación de nuestra telemetría transformadora con las robustas funciones Zero Trust de Cloudflare representa un trabajo en conjunto sin precedentes", dijo Daniel Bernard, director comercial de CrowdStrike. "Juntos estamos aportando dos de las piezas fundamentales para la gestión de riesgos que las organizaciones de todos los tamaños necesitan si quieren combatir las amenazas cada vez más significativas de hoy en día".

Solicita asesoría respecto de Cloudflare for Unified Risk Posture aquí o visítanos en la Conferencia RSA de este año para enterarte de más.

Para obtener más información, consulta los siguientes recursos:

