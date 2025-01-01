Registrieren

Azure Active Directory B2C

Ermöglichen Sie den sicheren Zugriff auf Anwendungen mit Cloudflare und Azure Active Directory B2C

Die Integration von Cloudflare in Microsoft Azure Active Directory (AD) B2C hilft Ihnen, die Identitäten Ihrer Kunden zu schützen, die Performance Ihres Netzwerks und Ihrer Dienste zu optimieren und kundenorientierte Anwendungen mit der WAF von Cloudflare zu schützen.

Wenn Sie mehr über unsere Partner-Integrationen mit Microsoft erfahren möchten, dann melden Sie sich bitte bei uns.

Kontakt

Mehr dazu

Blog

Ankündigung der Integration von Cloudflare und Azure AD

Erfahren Sie, wie Sie mit Cloudflare WAF und Azure Active Directory einen sicheren Zugriff auf Anwendungen ermöglichen.

Mehr dazu
Whitepaper

Präsentation: Überblick über Cloudflare und Azure AD B2C

Entdecken Sie, wie Sie Ihre Anwendungen mit der WAF von Cloudflare mit Azure Active Directory B2C modernisieren und sichern können.

PDF herunterladen
Lösungs- und Produktleitfäden

Konfigurieren Sie Cloudflare mit Azure AD B2C

Erfahren Sie in diesem beispielhaften Tutorial, wie Sie Cloudflare mit Azure Active Directory B2C konfigurieren.

Mehr dazu
Link

Azure Active Directory B2C-Landing Page

Erfahren Sie, wie Azure Active Directory B2C die Identitäts- und Zugriffsverwaltung für Ihre kundenorientierten Anwendungen ermöglicht.

Mehr dazu
Whitepaper

Whitepaper: Cloudflare und Azure AD B2C

Entdecken Sie, wie Sie Ihre Anwendungen mit der WAF von Cloudflare mit Azure Active Directory B2C modernisieren und sichern können.

PDF herunterladen

