Azure Active Directory B2C Ermöglichen Sie den sicheren Zugriff auf Anwendungen mit Cloudflare und Azure Active Directory B2C

Die Integration von Cloudflare in Microsoft Azure Active Directory (AD) B2C hilft Ihnen, die Identitäten Ihrer Kunden zu schützen, die Performance Ihres Netzwerks und Ihrer Dienste zu optimieren und kundenorientierte Anwendungen mit der WAF von Cloudflare zu schützen.