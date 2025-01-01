Me interesa

Azure Active Directory B2C

Ofrece acceso seguro a las aplicaciones con Cloudflare y Azure Active Directory B2C

La integración de Cloudflare con Microsoft Azure Active Directory (AD) B2C te ayudará a proteger las identidades de tus clientes, optimizar el rendimiento de tu red y servicios, y proteger las aplicaciones usadas por el cliente con el WAF de Cloudflare.

Si te interesa saber más sobre nuestras integraciones con Microsoft, ponte en contacto con nosotros.

Te ayudamos

Más información

Blog

Integración de Cloudflare y Azure AD

Aprende a habilitar el acceso seguro a las aplicaciones con Cloudflare WAF y Azure Active Directory.

Más información
Documento técnico

Presentación general de Cloudflare y Azure AD B2C

Descubre cómo modernizar y proteger tus aplicaciones con el WAF de Cloudflare y Azure Active Directory B2C.

Descargar PDF
Guías de soluciones y productos

Configuración de Cloudflare con Azure AD B2C

Aprende a configurar Cloudflare con Azure Active Directory B2C en este tutorial de ejemplo.

Más información
Enlace

Página de inicio de Azure Active Directory B2C

Descubre cómo Azure Active Directory B2C permite la gestión de identidades y accesos para las aplicaciones usadas por el cliente.

Más información
Documento técnico

Documento técnico: Cloudflare y Azure AD B2C

Descubre cómo modernizar y proteger tus aplicaciones con el WAF de Cloudflare y Azure Active Directory B2C.

Descargar PDF

Primeros pasos

Soluciones

Soporte

Conformidad

Interés público

Empresa

© 2025 Cloudflare, Inc.Política de privacidadCondiciones de usoInformar sobre problemas de seguridadConfianza y seguridadMarca