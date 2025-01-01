Azure Active Directory B2C Bénéficiez d'un accès sécurisé aux applications grâce à Cloudflare et Azure Active Directory B2C

L'intégration de Cloudflare à la solution Microsoft Azure Active Directory (AD) B2C vous aidera à protéger les identités de vos clients, à optimiser les performances de votre réseau et de vos services, ainsi qu'à protéger les applications destinées aux clients à l'aide du pare-feu WAF de Cloudflare.