Azure Active Directory B2C

Bénéficiez d'un accès sécurisé aux applications grâce à Cloudflare et Azure Active Directory B2C

L'intégration de Cloudflare à la solution Microsoft Azure Active Directory (AD) B2C vous aidera à protéger les identités de vos clients, à optimiser les performances de votre réseau et de vos services, ainsi qu'à protéger les applications destinées aux clients à l'aide du pare-feu WAF de Cloudflare.

Si vous souhaitez en savoir plus sur nos intégrations partenaires à Microsoft, n'hésitez pas à nous contacter.

Annonce de l'intégration de Cloudflare à Azure AD

Découvrez comment bénéficier d'un accès sécurisé aux applications grâce au pare-feu WAF de Cloudflare et à la solution Azure Active Directory B2C.

Présentation de Cloudflare et d'Azure Active Directory B2C

Découvrez comment moderniser et sécuriser vos applications grâce au pare-feu WAF de Cloudflare, couplé à la solution Azure Active Directory B2C.

Configurer la solution conjointe Cloudflare et Azure Active Directory B2C

Découvrez comment configurer la solution conjointe Cloudflare et Azure Active Directory B2C

Page d'accueil d'Azure Active Directory B2C

Découvrez comment la solution Azure Active Directory B2C permet de gérer les identités et les accès pour vos applications en contact avec les clients.

