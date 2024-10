Cloudflare DNS vs. Google Cloud DNS

Ja. Cloudflare DNS bietet integrierte Sicherheitsfunktionen, die zur Verhinderung von DNS-bezogenen Angriffen beiträgt. Enthalten sind beispielsweise DDoS-Schutz, E-Mail-Sicherheit und DNSSEC mit einem Klick. Damit werden Nutzer vor „Man in the Middle“-Angriffen geschützt, die Domains fälschen oder DNS-Einträge kapern.



Sobald Ihr Unternehmen den DNS-Dienst von Cloudflare ausgewählt hat, können sie sich entscheiden, Cloudflare als Reserve-Proxy zu nutzen. Durch das Routen des Datenverkehrs Ihrer Website über das Cloudflare-Netzwerk steht Ihnen die volle Bandbreite an Cybersicherheitsfunktionen zur Auswahl zur Verfügung.