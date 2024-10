Oltre a Google, diversi provider di cloud e reti per la distribuzione di contenuti (CDN) offrono servizi DNS autorativi, come Cloudflare DNS, AWS (Amazon Route 53), Akamai (Akamai Edge DNS) e Azure (Azure DNS). Ma per le organizzazioni che cercano prestazioni eccezionali abbinate ad elevata disponibilità e solide funzionalità di sicurezza, Cloudflare DNS sarà la scelta migliore per un DNS autoritativo.