Service DNS de référence adapté aux entreprises, le DNS de Cloudflare présente un temps de réponse rapide, une redondance inégalée et de solides mesures de sécurité, plus d'autres fonctionnalités intégrées, comme l'atténuation des attaques DDoS et le protocole DNSSEC en un clic. Le service est inclus dans toutes les offres Cloudflare : gratuite, Pro, Business et Enterprise. Les clients Enterprise peuvent sélectionner la solution Cloudflare Foundation DNS pour bénéficier de fonctionnalités avancées tout en préservant la facilité d'utilisation.

Cloudflare propose également son résolveur DNS public 1.1.1.1, qui constitue un moyen rapide et privé de naviguer sur Internet.