Cloudflare DNS представляет собой основной элемент connectivity cloud от Cloudflare — унифицированной платформы облачно-ориентированных сервисов, которая упрощает установление быстрого и защищенного подключения между пользователями, веб-сайтами и инфраструктурами. Основой этой платформы является глобальная сеть, которая охватывает более 335 городов во всем мире.

Авторитетный сервис DNS Cloudflare позволяет вашей организации повысить свою эффективность благодаря исключительной производительности, высокой доступности и надежной защите независимо от места расположения пользователей.