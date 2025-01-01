Cloudflare DNS — это авторитетный DNS-сервис, который предлагает значительно большую скорость отклика на запросы, чем у Google Cloud DNS. В сочетании с надежной защитой и беспрецедентной степенью резервирования Cloudflare DNS представляет собой лучший выбор для большинства организаций.
Повысьте скорость доступа к веб-ресурсам с Cloudflare:
Cloudflare DNS представляет собой основной элемент connectivity cloud от Cloudflare — унифицированной платформы облачно-ориентированных сервисов, которая упрощает установление быстрого и защищенного подключения между пользователями, веб-сайтами и инфраструктурами. Основой этой платформы является глобальная сеть, которая охватывает более 335 городов во всем мире.
Авторитетный сервис DNS Cloudflare позволяет вашей организации повысить свою эффективность благодаря исключительной производительности, высокой доступности и надежной защите независимо от места расположения пользователей.