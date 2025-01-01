Сравнение Cloudflare DNS и Google Cloud DNS

Cloudflare DNS обеспечивает великолепную производительность, высокую доступность и надежную защиту
Advanced DNS protection illustration

Cloudflare DNS — это авторитетный DNS-сервис, который предлагает значительно большую скорость отклика на запросы, чем у Google Cloud DNS. В сочетании с надежной защитой и беспрецедентной степенью резервирования Cloudflare DNS представляет собой лучший выбор для большинства организаций.

Повысьте скорость доступа к веб-ресурсам с Cloudflare:

Advanced DNS protection illustration

Платформа connectivity cloud от Cloudflare обеспечивает высокую скорость веб-ресурсов

Cloudflare vs. Google DNS - Connectivity cloud diagram

Cloudflare DNS представляет собой основной элемент connectivity cloud от Cloudflare — унифицированной платформы облачно-ориентированных сервисов, которая упрощает установление быстрого и защищенного подключения между пользователями, веб-сайтами и инфраструктурами. Основой этой платформы является глобальная сеть, которая охватывает более 335 городов во всем мире.

Авторитетный сервис DNS Cloudflare позволяет вашей организации повысить свою эффективность благодаря исключительной производительности, высокой доступности и надежной защите независимо от места расположения пользователей.

Cloudflare vs. Google DNS - Connectivity cloud diagram

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Cloudflare DNS

Google Cloud DNS

Производительность

Обеспечивает время отклика со сверхнизкой задержкой, которое в более чем 3 раза меньше, чем у Google.

И хотя разработчики Google Cloud DNS заявляют о низкой задержке, по своей производительности этот сервис последовательно уступает Cloudflare DNS.

Ценообразование

Предлагает планы Free, Pro, Business и Enterprise для охвата широкого круга организаций.

Имеет только один тарифный план, который включает в себя помесячную оплату за каждую зону с дополнительной платой за количество запросов.

Резервирование

Предоставляет DNS-сервисы в 335 городах по всему миру, помогая обеспечить быстрое разрешение DNS и высокую доступность.

Поддерживает DNS-сервисы в значительно меньшем количестве периферийных локаций, чем это предлагает Cloudflare.

Безопасность

Включает в себя интегрированные средства безопасности, такие как защита от DDoS-атак, протокол DNSSEC, межсетевой экран DNS и контроль доступа.

Предлагает протокол DNSSEC и контроль доступа, но без защиты от DDoS-атак.

Данные верны по состоянию на июль 2024 г.
Сравнение Cloudflare и Google DNS: часто задаваемые вопросы

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