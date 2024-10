Cloudflare DNS kontra Google Cloud DNS

Cloudflare DNS to autorytatywna usługa DNS klasy korporacyjnej, która zapewnia szybki czas reakcji, niezrównaną redundancję i solidne funkcje bezpieczeństwa — w tym wbudowane ograniczanie DDoS i DNSSEC jednym kliknięciem. Jest on dołączony do planów Cloudflare Free, Pro, Business i Enterprise. Klienci korporacyjni mogą wybrać Cloudflare Foundation DNS, aby uzyskać zaawansowaną funkcjonalność przy zachowaniu łatwości użytkowania.

Cloudflare oferuje również bezpłatny publiczny resolver DNS 1.1.1.1, który zapewnia szybki i prywatny sposób przeglądania Internetu.