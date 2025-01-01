身為初創公司的負責人，您有足夠多的事情要操心，恐怕沒有更多的精力來擔心網路攻擊或服務中斷的可能性。我們的產品套件為您節省時間和精力，讓您可以專注於公司的發展。
發展初創公司要求能夠提供出色的線上體驗。本指南分享了一些技巧，幫助初創公司建立高效能、可靠且安全的網站和應用程式，籍此實現上述目的。
初創公司的負責人有足夠多的事情要操心，恐怕沒有更多的精力來擔心網路攻擊或中斷的可能性。Cloudflare 幫助您抵禦網路攻擊並維持上線狀態，讓您可以專注於公司的發展。
如今，當使用者登入或打開 App 時，需要更快、更個人化的互動。 Cloudflare 協助加速超過 1800 萬個網際網路資產，使各公司能為其客戶提供最佳體驗。
[僅提供英文版] 瞭解 Cloudflare 的隱私承諾，我們與歐洲公司的長期合作歷史，以及我們的服務如何幫助企業滿足其資料保護需求。
企業決定了員工未來的辦公地點後，您的安全控制措施必須與他們所處的地點相契合。本白皮書分享了高效率組織可以用來保護其全球 員工而又不犧牲生產力的 7 種最佳做法。
如今，機器人佔網路流量的近 40％——而且其中許多機器人正在破壞像您這樣的初创公司。從內容抓取、庫存囤積到憑證填充，惡意機器人執行者正變得日益複雜和精良。