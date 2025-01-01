가입

Cloudflare를 통한 스타트업의 규모 확대

보안, 성능, 안정성의 중앙집중화 솔루션.

스타트업 리더는 사이버 공격이나 가동 중단 등의 가능성 외에도 걱정해야 할 일이 충분히 많습니다. Cloudflare의 제품군을 통해 시간과 노력을 절약하고 회사의 성장에만 집중하시기 바랍니다.

네트워크 보안 및 개선을 위한 참고 자료

전자책

스타트업이 온라인 비즈니스의 보안, 성능, 안정성을 극대화할 수 있는 6가지 방법

스타트업을 성장시키려면 탁월한 온라인 경험을 제공해야 합니다. 이 안내서에서는 스타트업이 이를 달성할 수 있도록 고성능의 안정적이고 안전한 웹 사이트와 응용 프로그램을 만드는 데 도움이 되는 팁을 공유합니다.

PDF 다운로드
전자책

Cloudflare를 통한 스타트업의 규모 확대

스타트업 리더는 사이버 공격이나 가동 중단 등의 가능성 외에도 걱정해야 할 일이 충분히 많습니다. Cloudflare는 사이버 공격을 방어하고 온라인 상태를 유지함으로써 고객은 기업의 성장에 집중할 수 있도록 지원합니다.

PDF 다운로드
전자책

속도 개선: 웹 사이트를 이해하고 속도를 느리게 만드는 원인 파악하기

오늘날 사용자는 로그온하거나 앱을 가져올 때 더 빠르고 개인화 된 상호작용을 원합니다. Cloudflare는 1천 8백만개 이상의 인터넷 자산을 가속화하여 기업이 고객에게 최상의 경험을 제공할 수 있도록 도와줍니다.

PDF 다운로드
백서

Cloudflare를 이용하여 유럽 내 데이터 지역성 및 개인정보 보호 의무를 해결하는 방법

[영어로만 지원] Cloudflare의 개인정보 보호에 대한 약속, 유럽 회사와 협력해 온 오랜 역사, Cloudflare의 서비스를 이용해 데이터 보호 요건을 충족하는 방법 등을 알아봅니다.

PDF 다운로드
백서

장소와 관계 없이 일하는 7가지 방법

업무상 필요에 따라 직원이 근무할 위치가 결정되면 보안 제어는 직원이 근무하는 곳에서 직원의 요구 사항을 충족해야 합니다. 본 백서에서는 조직이 생산성을 떨어뜨리지 않으면서 글로벌 인력을 보호하는 데 효과적으로 이용할 수 있는 7가지 모범 사례를 소개합니다.

PDF 다운로드
전자책

악의적 봇 플레이북: 조기 경고 신호, 악의적 봇 대응 방법

현재 봇은 온라인 트래픽의 40% 가까이를 차지하고 있으며, 이러한 봇의 상당수는 여러분과 같은 스타트업에 피해를 주기 위해 활동합니다. 콘텐츠 스크래핑부터 재고 고갈, 자격 증명 스터핑까지 악의적 봇은 시간이 갈수록 복잡해지고 고도화되고 있습니다.

PDF 다운로드

전 세계 모든 산업의 수백만 인터넷 기업이 신뢰.

사례 연구를 읽어보세요!

Cloudflare를 통한 스타트업의 규모 확대에 대해 자세히 알아보세요.

문의하기

시작하기

솔루션

지원

규제 준수

공공의 이익

회사

© 2025 Cloudflare, Inc.개인정보처리방침사용 약관보안 문제 보고상표