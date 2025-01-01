스타트업 리더는 사이버 공격이나 가동 중단 등의 가능성 외에도 걱정해야 할 일이 충분히 많습니다. Cloudflare의 제품군을 통해 시간과 노력을 절약하고 회사의 성장에만 집중하시기 바랍니다.
스타트업을 성장시키려면 탁월한 온라인 경험을 제공해야 합니다. 이 안내서에서는 스타트업이 이를 달성할 수 있도록 고성능의 안정적이고 안전한 웹 사이트와 응용 프로그램을 만드는 데 도움이 되는 팁을 공유합니다.
오늘날 사용자는 로그온하거나 앱을 가져올 때 더 빠르고 개인화 된 상호작용을 원합니다. Cloudflare는 1천 8백만개 이상의 인터넷 자산을 가속화하여 기업이 고객에게 최상의 경험을 제공할 수 있도록 도와줍니다.
[영어로만 지원] Cloudflare의 개인정보 보호에 대한 약속, 유럽 회사와 협력해 온 오랜 역사, Cloudflare의 서비스를 이용해 데이터 보호 요건을 충족하는 방법 등을 알아봅니다.
업무상 필요에 따라 직원이 근무할 위치가 결정되면 보안 제어는 직원이 근무하는 곳에서 직원의 요구 사항을 충족해야 합니다. 본 백서에서는 조직이 생산성을 떨어뜨리지 않으면서 글로벌 인력을 보호하는 데 효과적으로 이용할 수 있는 7가지 모범 사례를 소개합니다.
현재 봇은 온라인 트래픽의 40% 가까이를 차지하고 있으며, 이러한 봇의 상당수는 여러분과 같은 스타트업에 피해를 주기 위해 활동합니다. 콘텐츠 스크래핑부터 재고 고갈, 자격 증명 스터핑까지 악의적 봇은 시간이 갈수록 복잡해지고 고도화되고 있습니다.