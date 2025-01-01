Inscreva-se

Expanda sua startup com a Cloudflare

Sua solução centralizada para segurança, performance e confiabilidade.

Você já tem muito com que se preocupar como líder de uma startup. Por que se preocupar com a possibilidade de um ataque cibernético ou interrupção? Nosso pacote de produtos economiza tempo e esforço para que você possa se concentrar no crescimento de sua empresa.

Recursos para proteger e melhorar sua Rede

E-book

6 maneiras de maximizar a segurança, a performance e a confiabilidade das startups em seus negócios on-line

Criar uma startup requer a entrega de excelentes experiências on-line. Neste guia, compartilhamos dicas para ajudar as startups a criar sites e aplicativos de alto desempenho, confiáveis e seguros necessários para que isso ocorra.

Baixar PDF
E-book

Expanda sua startup com a Cloudflare

Os líderes de startups já têm muito com que se preocupar. Por que se preocupar com a possibilidade de um ataque cibernético ou interrupção? A Cloudflare ajuda você a se defender contra ataques cibernéticos e permanecer on-line para que possa se concentrar no crescimento de sua empresa

Baixar PDF
E-book

Como acelerar: conheça seu site e saiba o que o torna mais lento

Hoje, quando acessam ou abrem um aplicativo, os usuários querem interações mais rápidas e mais personalizadas. A Cloudflare ajuda a acelerar mais de 18 milhões de ativos da internet, permitindo que as empresas proporcionem aos seus clientes a melhor experiência possível.

Baixar PDF
Artigos

Como a Cloudflare ajuda a abordar as obrigações de privacidade e localidade de dados na Europa

[Apenas em inglês] Saiba mais sobre os compromissos da Cloudflare com a privacidade, nosso longo histórico de trabalho junto a empresas europeias e como nossos serviços ajudam as organizações a atenderem suas necessidades de proteção de dados.

Baixar PDF
Artigos

7 maneiras de trabalhar estando em qualquer lugar

À medida que a sua empresa decide onde os funcionários irão trabalhar no futuro, seus controles de segurança devem atender às suas necessidades, estejam onde estiverem. Este artigo compartilha 7 melhores práticas que as organizações eficazes podem adotar para proteger sua força de trabalho global sem sacrificar sua produtividade.

Baixar PDF
E-book

O Guia do Bot Malicioso: primeiros sinais de alerta e o que fazer a respeito

Os bots representam quase 40% do tráfego on-line atualmente e muitos deles pretendem prejudicar startups como a sua. Desde a raspagem de conteúdo à acumulação de estoque e preenchimento de credenciais, os bots maliciosos estão se tornando cada vez mais complexos e sofisticados a cada ano.

Baixar PDF

Considerada confiável por milhões de ativos da internet, em todos os setores, incluindo:

Leia alguns dos nossos estudos de caso!

Saiba mais sobre como expandir sua startup com a Cloudflare.

Fale conosco

COMECE A USAR

SOLUÇÕES

SUPORTE

CONFORMIDADE

INTERESSE PÚBLICO

EMPRESA

© 2025 Cloudflare, Inc.Política de privacidadeTermos de UsoDenuncie problemas de segurançaConfiança e segurançaMarca registradaImpressum