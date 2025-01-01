ボットトラフィックは、今日のオンライントラフィックの約4割を占めます。その多くは、貴社のようなスタートアップ企業にダメージを与えます。コンテンツスクレイピングからインベントリホーディングやクレデンシャルスタッフィングまで、悪意のあるボットによる攻撃は、年々複雑になり、巧妙化しています。