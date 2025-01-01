Les dirigeants de startups sont bien assez occupés pour devoir se soucier en plus des menaces de cyberattaques ou de pannes. Notre gamme de produits vous épargnera beaucoup de temps et d'efforts pour vous permettre de consacrer votre temps à développer votre activité.
Pour développer une startup, il faut assurer un service en ligne irréprochable. Dans ce guide, nous donnons des conseils aux startups pour les aider à créer un site Web et des applications performants, fiables et sécurisés pour y parvenir.
Aujourd’hui, les utilisateurs souhaitent des interactions plus personnalisées et plus rapides lorsqu’ils se connectent ou lancent une application. Cloudflare contribue à l’accélération de plus de 18 millions de sites Internet, permettant ainsi aux entreprises d’offrir à leurs clients la meilleure expérience possible.
Découvrez les engagements de Cloudflare envers la confidentialité, notre long historique de collaboration avec les entreprises européennes et la manière dont nos services permettent de répondre à leurs besoins en matière de protection des données.
Votre entreprise décide où vos employés travailleront à l'avenir, et doit également s'assurer que vos contrôles de sécurité s'étendent jusqu'à eux, où qu'ils soient. Ce livre blanc présente 7 bonnes pratiques que les entreprises efficaces peuvent adopter pour protéger leur personnel partout dans le monde sans compromettre la productivité.
Les bots représentent aujourd'hui près de 40 % du trafic en ligne. Bon nombre d'entre eux sont d'ailleurs conçus pour nuire aux entreprises comme la vôtre. De l'extraction de contenus à l'accaparement des stocks en passant par l'utilisation d'identifiants volés, les bots malveillants deviennent chaque année plus complexes et sophistiqués.