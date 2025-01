Zerodha Chooses Cloudflare to Enable Security, Performance — and Financial Compliance

當 Zerodha 於 2010 年空降市場時,預示著將展開印度折扣經紀的新紀元。截至 2019 年,由於採用了顛覆性的定價模式和內部技術,這家金融科技公司成為印度活躍零售客戶最多的股票經紀公司,並在印度主要證券交易所中擁有規模最大的交易量。如今,逾百萬客戶透過其強大的投資平台生態系統下單數百萬次。大部份動作都發生在其經紀平台 Kite 上,對 Zerodha 而言,這表明技術是促使其客戶反覆交易的動力。

對於技術長 Kailash Nadh 博士及其團隊而言,這意味著他們肩負著重大的責任,必須確保 Zerodha 為客戶提供客戶需要也理應享有的 Web 效能與網路安全。考慮到當今網路威脅的發生頻率和複雜程度、日益嚴格的管控措施以及不斷增長的使用者流量,Zerodha 求助於 Cloudflare,以便以快速、簡單且節省資源的方式實現所有目標。

From Black Box to True Transparency

Nadh 博士表示:「使用 Cloudflare 之前,我們使用傳統的受管理服務設定,但幾乎看不到當下的情況,這在印度受管理服 務中非常普遍。我們無法存取儀表板,並且所有動作都透過電話完成。例如,如果要新增防火牆規則,我們必須編寫並等待。那是一個黑盒子,甚至有無效用也無從知曉。除了偶爾收到報告,我們什麼也看不見!」「這在公司早期或可接受,但我們已經成長,這現在已經過時了。我們需要功能強大且可擴展的解決方案,以及流暢透明的客戶體驗。這就是我們選擇 Cloudflare 的原因。」

“Cloudflare is built by developers for developers. It is a deeply technical and sophisticated system wrapped in a smooth experience, the way enterprise offerings ought to be.”

— Dr. Kailash Nadh

Chief Technology Officer, Zerodha

**Securing the Future**

Zerodha 從事財務領域,每天處理大量交易,因此網路安全自然成為其頭等大事。

Nadh 博士說道:「Cloudflare WAF 對我們抵禦攻擊非常有效。實際上,與我們之前的 WAF 相比,Cloudflare 似乎更加主動。這甚至可以發現隱藏案例,並且隨著威脅發展而不斷改進。」

Indeed it is: Cloudflare's security protection leverages collective intelligence derived from millions of Internet properties on its network. The insights from an attack on any one of these properties are automatically applied to better protect them all.

這對 Zerodha 非常重要,因為保障網路安全也是一項法規要求。2018 年,印度證券交易委員會發佈了針對股票經紀人/託管參與者的網路安全與網路彈性架構,以呼籲業界加強網路防禦。

「架構發佈之時,我們已在使用 Cloudflare 了,這讓我們省事不少。營運合規性帶來了巨大負擔,但值得慶倖的是,單是 Cloudflare 就幫我們滿足了一半要求。」

在網路效能方面,Nadh 博士對 Cloudflare 的 CDN 與 DNS 產品帶來的「令人難以置信的收穫」感到滿意。

如今,Zerodha 使用 Cloudflare 的 Web 應用程式防火牆 (WAF) 與進階 DDoS 攻擊防護服務來提高安全性,並使用 Cloudflare 網路和受管理 DNS 服務來提高速度與效能。

他說道:「我們之前的 CDN 在整個亞洲都設有網路連接點 (PoP),但在印度卻沒有。Cloudflare 在這裡擁有大量的 PoP,因此立即產生了巨大變化。CDN 效能至少提高了一倍。我們在全國許多邦的等待時間都縮短了,並且透過快取節省了大約 80% 的頻寬。」「Cloudflare 非常出色。這完全技術化,適合開發人員使用,因此成為公司業務的強大引擎。」