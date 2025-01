Zerodhaはセキュリティ、パフォーマンス、金融コンプライアンスを確保するためにCloudflareを選択

2010年にZerodhaが登場すると、インドでディスカウントブローカーの新時代が幕開けとなりました。2019年までに、フィンテックの破壊的な価格設定モデルと独自の社内技術により、Zerodhaは有効小売顧客数で国内最大の株式ブローカーとなり、インド最高峰の証券取引所で取引量が最大となりました。今日、100万人を超える顧客が、強力な投資プラットフォームのエコシステムを通じて数百万単位の発注を行っています。アクションの多くは、ZerodhaのブローキングプラットフォームであるKite上で起こります。Zerodhaにとって、技術がクライアントをつなぎとめておくものであることを物語っています。

最高技術責任者のKailash Nadh博士と彼のチームにとって、これはZerodhaがクライアントが求め、そしてクライアントが受けるに値するWebパフォーマンスとサイバーセキュリティを確実に提供するという大きな責任となっています。近年 のサイバー脅威の頻度と巧妙さ、規制の厳格化、ユーザートラフィックの増加を考慮して、ZerodhaはCloudflareに着目し、迅速で、シンプルな、リソース効率の高い方法ですべての目標を達成しました。

From Black Box to True Transparency

「Cloudflareを利用する前は、当社でも旧来型のマネージドサービスを使っていましたが、実際に何が行われているかについては全くわかりませんでした。これはインドのマネージドサービスでは非常に一般的なことです。ダッシュボードへのアクセス権がなく、すべては電話上のやりとりで行われました。たとえば、ファイアウォールのルールを追加する場合は、ルールを書いて待機する必要がありました。そんなブラックボックスだったので、効果的かどうかすらわかりませんでした。定期的な報告以上のことはなにもわかりませんでした。」とNadh博士は語ります。「創立して間もない頃は当社もこれを受け入れていましたが、成長を遂げた今ではさすがに時代遅れです。当社には、強力で拡張性のあるソリューションと、シームレスで透明度の高いカスタマーエクスペリエンスが必要です。だから私たちはCloudflareを選んだのです。」

“Cloudflare is built by developers for developers. It is a deeply technical and sophisticated system wrapped in a smooth experience, the way enterprise offerings ought to be.”

— Dr. Kailash Nadh

Chief Technology Officer, Zerodha

**Securing the Future**

金融分野にて、日常的に大規模な取引を扱っているZerodhaにとって、当然のことながらサイバーセキュリティは最優先事項です。

「Cloudflare WAFは、当社への攻撃を阻止するのに非常に効果的です。実際、当社が以前使っていたWAFと比べると、Cloudflareの方が先見性があるようです。不明瞭なケースでも抑止し、脅威が進化するにつれて継続的な改善が見られます」とNadh博士は語ります。

これはZerodhaにとって重要です。サイバーセキュリティも規制要件であるためです。2018年、インドの証券取引委員会は、より強力なサイバー防御のための業界全体の呼びかけとして、株式ブローカー/預託参加者のためのサイバーセキュリティ&サイバーレジリエンス(耐障害性)フレームワークを公開しました。

「フレームワークがリリースされる頃には、すでにCloudflareを使用していたので、それは大きな救いでした。運用上のコンプライアンスの負担は莫大なものですが、ありがたいことに、Cloudflareなら要件の半分に完了のチェックを入れられます。」

Webパフォーマンス面については、Dr. Nadhは、CloudflareのCDNおよびDNS製品から「信じられないほどの利益」を得られると言及するほど満足しています。

現在、Zerodhaでは、CloudflareのWebアプリケーションファイアウォール(WAF)と高度なDDoS攻撃防御サービスを使用してセキュリティを強化し、CloudflareネットワークとマネージドDNSサービスを使用して、より良いスピードとパフォーマンスを実現しています。

「以前のCDNは、アジア全域でポイントオブプレゼンス(POP)を持っていましたが、インドにはPOPがありま せんでした。Cloudflareはインドに大量のPOPがあり、すぐに大きな違いを生み出しました。CDNのパフォーマンスは100%以上向上しました。インドの多くの州でレイテンシーが改善され、帯域幅の約80%が負荷の高いキャッシュから節約されました」と彼は語ります。「Cloudflareは、美しく構築されています。極めて専門的で開発者に使いやすく、当社のビジネスにとって強力な原動力になっています。」