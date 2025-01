Zerodha 选择 Cloudflare 实现安全性、性能及金融合规

当 Zerodha 在 2010 年进入市场时,它预示着印度折扣经纪新时代的来临。到 2019 年,这家金融科技公司的颠覆性定价模式和内部技术使其成为印度活跃零售客户最多的股票经纪公司,并且在印度主要证券交易所中其交易量最大。如今,超过一百万客户通过其强大的投资平台生态系统下单数百万次。大部分操作都发生在其经纪平台 Kite 上,对 Zerodha 而言,这表明技术是促使其客户反复交易的原因。

对于首席技术官 Kailash Nadh 博士及其团队而言,这意味着他们负有重大责任,需确保 Zerodha 为客户提供其需要也理应享有的 Web 性能和网络安全。考虑到当今网络威胁的发生频率和复杂程度、日益严格的管控措施以及不断增长的用户流量,Zerodha 求助于 Cloudflare,以便以快速、简单且节省资源的方式实现其所有目标。

From Black Box to True Transparency

“使用 Cloudflare 之前,我们使用传统的托管服务设置,但几乎看不到正在发生的事情,这在印度托管服务中非常普遍。我们无法访问仪表板,并且所有操作都通过电话完成。例如,如果要添加防火墙规则,则必须写入并等待。那是一个黑匣子,我们甚至都不知道它是否有效。除了偶尔收到报告,我们什么也看不见!” Nadh 博士说。“这在公司早期是可以接受的,但是我们已经成长,它现在已经过时了。我们需要功能强大且可扩展的解决方案,以及流畅透明的客户体验。这就是我们选择 Cloudflare 的原因。"

“Cloudflare is built by developers for developers. It is a deeply technical and sophisticated system wrapped in a smooth experience, the way enterprise offerings ought to be.”

— Dr. Kailash Nadh

Chief Technology Officer, Zerodha

**Securing the Future**

Zerodha 从事财务领域,每天处理大型交易,因此网络安全自然成为其头等大事。

“Cloudflare WAF 对我们阻止攻击非常有效。实际上,与我们之前的 WAF 相比,Cloudflare 似乎更加主动。它甚至可以发现隐藏案例,并且随着威胁的发展,它还能不断改进。”

Indeed it is: Cloudflare's security protection leverages collective intelligence derived from millions of Internet properties on its network. The insights from an attack on any one of these properties are automatically applied to better protect them all.

这对 Zerodha 非常重要,因为保障网络安全也是一项法规要求。2018 年,印度证券交易委员会发布了针对股票经纪人/存款参与者的网络安全和网络弹性框架,以呼吁业界加强网络防御。

“发布框架时,我们已经在使用 Cloudflare,这帮我省事不少。运营合规性带来了巨大负担,但值得庆幸的是,单是 Cloudflare 就帮我们满足了一半要求。”

在网络性能方面,Nadh 博士对 Cloudflare 的 CDN 和 DNS 产品带来的“令人难以置信的收获”感到满意。

如今,Zerodha 使用 Cloudflare 的 Web 应用程序防火墙(WAF)和高级 DDoS 攻击防护服务来提高安全性,并使用 Cloudflare 网络和托管 DNS 服务来提高速度和性能。

“我们之前的 CDN 在整个亚洲都设有接入点(PoP),但在印度却没有。Cloudflare 在这里拥有大量的 PoP,因此立即产生了巨大的效果。CDN 性能至少提高了一倍。我们在全国许多州的等待时间都缩短了,并且通过高速缓存节省了大约 80% 的带宽。”他说。“Cloudflare 非常出色。它极其技术友好,适合开发人员使用,因此成为公司业务的强大引擎。”