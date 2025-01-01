Благодаря обширной глобальной сети и единой платформе безопасности Cloudflare поможет вам поддерживать увлекательный игровой процесс с низкой задержкой, одновременно защищая серверы от кибератак, вызывающих сбои. Благодаря возможностям Zero Trust разработчики игр и другие специалисты, находящиеся в разных местах, получают простой и безопасный досту�п к важным ресурсам из любой точки мира.
Повысьте безопасность игры без ущерба для производительности. Нейтрализация DDoS-атак с низкой задержкой обеспечивает защиту игровых серверов без запаздываний.
Подбор игроков и серверов чрезвычайно важен для многопользовательских игр. Выполняйте подбор быстрее и избегайте простоев, вызванных атаками.
Без особых усилий интегрируйте подрядчиков и специалистов, находящихся в разных местах, в процессы разработки. Обеспечьте простой и безопасный доступ к ресурсам.
Игровые серверы часто подвергаются DDoS-атакам, которые могут привести к резкому прекращению всего игрового процесса. Компаниям необходимо защищаться от разрушительных атак без ущерба для производительности.
Connectivity cloud от Cloudflare обеспечивает лучшую в своем классе защиту от DDoS-атак, которая может выявлять и нейтрализовывать атаки через любой из наших 335+ центров обработки данных. Не допустите прерываний игры и обеспечьте увлекательный игровой процесс.
В игры от SYBO играют по всему миру. Однако до недавнего времени облачная инфраструктура компании не позволяла ей развиваться.
Умная маршрутизация по технологии Argo от Cloudflare позволила устранить сложности, связанные с перенаправлением трафика между глобальной базой пользователей и серверами компании. Между тем решение Cloudflare R2 и кэширование помогают SYBO обеспечивать игровые процессы с исключительной производительностью, экономя при этом деньги компании.