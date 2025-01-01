Cloudflare для онлайн-игр

Обеспечьте адаптивный и надежный игровой процесс и оптимизируйте разработку независимо от местоположения
Gaming Controller illustration

Благодаря обширной глобальной сети и единой платформе безопасности Cloudflare поможет вам поддерживать увлекательный игровой процесс с низкой задержкой, одновременно защищая серверы от кибератак, вызывающих сбои. Благодаря возможностям Zero Trust разработчики игр и другие специалисты, находящиеся в разных местах, получают простой и безопасный доступ к важным ресурсам из любой точки мира.

Gaming Controller illustration
ПРЕИМУЩЕСТВА

Блокируйте атаки, повышайте удобство для игроков и внедряйте инновации

Security Shield Protection Icon
Защита игровых серверов

Повысьте безопасность игры без ущерба для производительности. Нейтрализация DDoS-атак с низкой задержкой обеспечивает защиту игровых серверов без запаздываний.

Безопасный процесс подбора игроков

Подбор игроков и серверов чрезвычайно важен для многопользовательских игр. Выполняйте подбор быстрее и избегайте простоев, вызванных атаками.

Cloudflare teams blue
Расширение возможностей глобальных команд

Без особых усилий интегрируйте подрядчиков и специалистов, находящихся в разных местах, в процессы разработки. Обеспечьте простой и безопасный доступ к ресурсам.

Как Cloudflare обеспечивает безопасность и производительность для игр

нейтрализация DDoS-атак
Огромная глобальная сеть
Детальная аналитика

Игровые серверы часто подвергаются DDoS-атакам, которые могут привести к резкому прекращению всего игрового процесса. Компаниям необходимо защищаться от разрушительных атак без ущерба для производительности.

Connectivity cloud от Cloudflare обеспечивает лучшую в своем классе защиту от DDoS-атак, которая может выявлять и нейтрализовывать атаки через любой из наших 335+ центров обработки данных. Не допустите прерываний игры и обеспечьте увлекательный игровой процесс.

Экономьте вместе с Bandwidth Alliance

Подробнее

Основные примеры использования в игровой индустрии

Slide 1 of 3
speed performance orange rocket - icon
Более быстрый подбор игроков

Выполняйте подбор игроков и серверов быстрее, обеспечивая при этом безопасность этого критически важного процесса для многопользовательских игр.

Подробнее
Industry gaming - icon
Повышение доступности игр

Внедрите лучшую в своем классе защиту от DDoS-атак с помощью каждого центра обработки данных, расположенного в пределах огромной глобальной сети. Предотвращайте атаки, вызывающие сбои, без ущерба для производительности игрового процесса.

Подробнее
Security Network
Оптимизация совместной работы в мировом масштабе

Предоставьте разработчикам игр, дизайнерам, тестировщикам и другим удаленным специалистам простой и безопасный доступ к основным приложениям и инфраструктуре без использования VPN или других устаревших инструментов.

Подробнее
speed performance orange rocket - icon
Более быстрый подбор игроков

Выполняйте подбор игроков и серверов быстрее, обеспечивая при этом безопасность этого критически важного процесса для многопользовательских игр.

Подробнее
Industry gaming - icon
Повышение доступности игр

Внедрите лучшую в своем классе защиту от DDoS-атак с помощью каждого центра обработки данных, расположенного в пределах огромной глобальной сети. Предотвращайте атаки, вызывающие сбои, без ущерба для производительности игрового процесса.

Подробнее
Security Network
Оптимизация совместной работы в мировом масштабе

Предоставьте разработчикам игр, дизайнерам, тестировщикам и другим удаленным специалистам простой и безопасный доступ к основным приложениям и инфраструктуре без использования VPN или других устаревших инструментов.

Подробнее
speed performance orange rocket - icon
Более быстрый подбор игроков

Выполняйте подбор игроков и серверов быстрее, обеспечивая при этом безопасность этого критически важного процесса для многопользовательских игр.

Подробнее
Industry gaming - icon
Повышение доступности игр

Внедрите лучшую в своем классе защиту от DDoS-атак с помощью каждого центра обработки данных, расположенного в пределах огромной глобальной сети. Предотвращайте атаки, вызывающие сбои, без ущерба для производительности игрового процесса.

Подробнее
Security Network
Оптимизация совместной работы в мировом масштабе

Предоставьте разработчикам игр, дизайнерам, тестировщикам и другим удаленным специалистам простой и безопасный доступ к основным приложениям и инфраструктуре без использования VPN или других устаревших инструментов.

Подробнее
Игра Subway Surfers от SYBO охватывает глобальную аудиторию с помощью Cloudflare R2 и умной маршрутизации по технологии Argo

В игры от SYBO играют по всему миру. Однако до недавнего времени облачная инфраструктура компании не позволяла ей развиваться.

Умная маршрутизация по технологии Argo от Cloudflare позволила устранить сложности, связанные с перенаправлением трафика между глобальной базой пользователей и серверами компании. Между тем решение Cloudflare R2 и кэширование помогают SYBO обеспечивать игровые процессы с исключительной производительностью, экономя при этом деньги компании.

«Благодаря Cloudflare R2 и кэшированию мы теперь можем обслуживать до петабайта трафика ежемесячно и экономить около 60 000 долл. каждый месяц. Cloudflare существенно расширяет наши возможности экспериментировать и выходить на новые рынки».

Узнайте, как бессерверная технология позволяет преобразовать разработку игр для обеспечения масштабирования и успеха

Читать о PartyKit

Сосредоточьтесь на контенте, а мы позаботимся о технических аспектах

Обсудить с экспертом

Начало работы

Ресурсы

Решения

Сообщество

Поддержка

Компания

© 2025 Cloudflare, Inc.Политика конфиденциальностиУсловия использованияСообщить о проблемах с безопасностьюТоварный знак