Игровые серверы часто подвергаются DDoS-атакам, которые могут привести к резкому прекращению всего игрового процесса. Компаниям необходимо защищаться от разрушительных атак без ущерба для производительности.



Connectivity cloud от Cloudflare обеспечивает лучшую в своем классе защиту от DDoS-атак, которая может выявлять и нейтрализовывать атаки через любой из наших 335+ центров обработки данных. Не допустите прерываний игры и обеспечьте увлекательный игровой процесс.